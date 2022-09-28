СЕЙЧАС на DELFI TV | Контавейт выбыла из соревнований в парном разряде на Tallinn Open. Как выступит Кайя Канепи?

Матч между Канепи и Остапенко запланирован как четвёртый по счету матч на главном корте и начнется не раньше 18:00. Третий поединок – парный, где Анетт Контавейт (WTA 4-е место) и новозеландка Эрин Рутлифф (WTA 1071) встретятся с американо-немецкой парой Лаурой Зигемунд и Николь Мелихар. Эта встреча начнется не раньше 16:00.