Теннис
28.09.2022, 20:22

СЕЙЧАС на DELFi TV | Канепи совершила камбэк и уверенно обыграла Остапенко. Завершают вечер Крейчикова и Костюк

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На теннисном турнире WTA 250 в Таллинне сегодня продолжатся основные матчи турнира, а также пройдут первые матчи второго круга. Матч первого раунда между Кайей Канепи (WTA, 32-е место) и представительницей Латвии Еленой Остапенко (WTA, 19-е место), начнется не раньше 18:00, Delfi будет транслировать все матчи на главной площадке.

Матч между Канепи и Остапенко запланирован как четвёртый по счету матч на главном корте и начнется не раньше 18:00. Третий поединок – парный, где Анетт Контавейт (WTA 4-е место) и новозеландка Эрин Рутлифф (WTA 1071) встретятся с американо-немецкой парой Лаурой Зигемунд и Николь Мелихар. Эта встреча начнется не раньше 16:00.

Елена Малыгина и Майлеен Нууди также соревнуются на первом корте в парном разряде, которые в последнем матче дня сразятся с японо-китайским дуэтом Мию Като и Синью Ван.

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