„Это фарс. Россия даже не прячется“. Зеленский — о „референдумах“ на оккупированных территориях Украины

„Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. Что нарисуют вместо результата, мы знали заранее. Даже разведке не нужно было особенно стараться. Согласованные цифры для этого фарса были брошены в СМИ. Россия даже не прячется“.- сказал Зеленский.

„Единственный рациональный ответ на такую ​​дерзость оккупанта — это еще больше поддержки для Украины. И я благодарю наших партнеров, которые подтверждают такую ​​поддержку: оборонную, финансовую, санкционную“, - продолжил он.

Зеленский добавил, что „какие-либо преступные действия России ничего не изменят для Украины“.

„Мы будем действовать, чтобы защитить наших людей и в Херсонской, и в Запорожской области, и на Донбассе, и в пока оккупированных районах Харьковщины, и в Крыму“, - сказал президент Украины.