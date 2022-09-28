Анетт Контавейт, одержавшая тяжелую победу: зрители придали мне дополнительную энергию

Первая ракетка Эстонии и четвертая ракетка мира Анетт Контавейт разыграла настоящий триллер против китаянки Ван Сиюй (WTA, 58-е место) в первом раунде турнира WTA 250 Tallinn Open, выиграв матч, который длился два часа и 16 минут со счетом 3:6, 6:2, 7:5. На послематчевой пресс-конференции Контавейт поблагодарила большую аудиторию, пришедшую на игру, на трибунах было более 1500 человек.