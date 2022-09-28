Теннис
28.09.2022, 09:06

Анетт Контавейт, одержавшая тяжелую победу: зрители придали мне дополнительную энергию

 
Анетт Контавейт
Анетт Контавейт
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Первая ракетка Эстонии и четвертая ракетка мира Анетт Контавейт разыграла настоящий триллер против китаянки Ван Сиюй (WTA, 58-е место) в первом раунде турнира WTA 250 Tallinn Open, выиграв матч, который длился два часа и 16 минут со счетом 3:6, 6:2, 7:5. На послематчевой пресс-конференции Контавейт поблагодарила большую аудиторию, пришедшую на игру, на трибунах было более 1500 человек.

В следующем раунде Контавейт встретится с чешкой Терезой Мартинцовой (WTA-75-е место), которую она обыгрывала ранее дважды: последний раз Анетт победила в трех сетах во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Анетт Контавейт о плане на игру:

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