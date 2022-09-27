Глава МВД: мы следим за деятельностью Русской православной церкви

„В первую очередь, что касается этих заявлений в России, то речь идет о по-настоящему страшных вещах. Это похоже на некоторые террористические исламистские государства, в которых религиозные лидеры призывают к насилию, войне и убийствам. Это то, что мы в Эстонии осуждаем и не допустим“, - заявил Лаури Ляэнеметс.

„Что же касается деятельности Русской православной церкви Московского патриархата в Эстонии, то мы следим за ними. И мы ожидаем, что митрополит четко заявит, что он дистанцируется от этих заявлений. И что Русская православная церковь, которая подчиняется Москве, здесь в Эстонии такую деятельность не поддержит“, - добавил Ляэнеметс.