Новости Эстонии
27.09.2022, 18:18

Глава МВД: мы следим за деятельностью Русской православной церкви

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Митрополита вызвали в МВД
Митрополит Евгений
Митрополит Евгений
ФОТО: Татьяна Новикова-Пидвысоцкая | РПЦ МП

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) в интервью ERR сказал, что вызвал в министерство митрополита Евгения, предстоятеля Эстонской православной церкви Московского патриархата, чтобы пообщаться на тему недавних заявлений Русской православной церкви, передает rus.err.

„В первую очередь, что касается этих заявлений в России, то речь идет о по-настоящему страшных вещах. Это похоже на некоторые террористические исламистские государства, в которых религиозные лидеры призывают к насилию, войне и убийствам. Это то, что мы в Эстонии осуждаем и не допустим“, - заявил Лаури Ляэнеметс.

„Что же касается деятельности Русской православной церкви Московского патриархата в Эстонии, то мы следим за ними. И мы ожидаем, что митрополит четко заявит, что он дистанцируется от этих заявлений. И что Русская православная церковь, которая подчиняется Москве, здесь в Эстонии такую деятельность не поддержит“, - добавил Ляэнеметс.

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