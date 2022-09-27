В „ДНР“, „ЛНР“ и на оккупированных территориях Украины объявлены результаты „референдумов“

В самопровозглашенной ДНР за вхождение в состав РФ якобы выступили 98,05% проголосовавших (по итогам обработки 16% протоколов), в ЛНР — 97,79% (после обработки 14% протоколов), в оккупированной Херсонской области — 97,47% (после обработки 12% протоколов), в Запорожской области — 98% (после обработки 20% протоколов), передает „Интерфакс“ со ссылкой на ЦИК РФ.

В ДНР результаты голосования огласили еще до его окончания. „Референдум“ начался 23 сентября и должен был продлиться до 27 сентября. ТАСС сообщал, что в последний день голосование на избирательных участках на территории самопровозглашенной ЛНР, оккупированных Запорожской и Херсонской областей завершится в 16:00, а в ДНР — в 20:00. Таким образом, самопровозглашенная республика объявила результаты „референдума“ примерно за четыре часа до официального окончания голосования.

Референдум“ ожидался давно, но прошел спешно. Источники „Медузы“ еще в конце апреля сообщали, что Россия хочет аннексировать захваченные украинские территории, сымитировав волеизъявление их жителей. По данным „Медузы“, „референдум“ хотели провести в мае, но отложили его сначала до сентября, а затем до ноября из-за неудач российской армии. После успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области в „референдум“, как сообщили наши источники 11 сентября, был отложен на неопределенный срок. Но уже 19-20 сентября „общественники“ с захваченных территорий внезапно призвали провести его как можно скорее. Он начался буквально через несколько дней.