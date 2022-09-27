В „ДНР“, „ЛНР“ и на оккупированных территориях Украины объявлены результаты „референдумов“
На подконтрольных Москве территориях Украины начали объявлять предварительные результаты „референдумов о присоединении к России“. Об этом сообщает Медуза.
В самопровозглашенной ДНР за вхождение в состав РФ якобы выступили 98,05% проголосовавших (по итогам обработки 16% протоколов), в ЛНР — 97,79% (после обработки 14% протоколов), в оккупированной Херсонской области — 97,47% (после обработки 12% протоколов), в Запорожской области — 98% (после обработки 20% протоколов), передает „Интерфакс“ со ссылкой на ЦИК РФ.
В ДНР результаты голосования огласили еще до его окончания. „Референдум“ начался 23 сентября и должен был продлиться до 27 сентября. ТАСС сообщал, что в последний день голосование на избирательных участках на территории самопровозглашенной ЛНР, оккупированных Запорожской и Херсонской областей завершится в 16:00, а в ДНР — в 20:00. Таким образом, самопровозглашенная республика объявила результаты „референдума“ примерно за четыре часа до официального окончания голосования.
Референдум“ ожидался давно, но прошел спешно. Источники „Медузы“ еще в конце апреля сообщали, что Россия хочет аннексировать захваченные украинские территории, сымитировав волеизъявление их жителей. По данным „Медузы“, „референдум“ хотели провести в мае, но отложили его сначала до сентября, а затем до ноября из-за неудач российской армии. После успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области в „референдум“, как сообщили наши источники 11 сентября, был отложен на неопределенный срок. Но уже 19-20 сентября „общественники“ с захваченных территорий внезапно призвали провести его как можно скорее. Он начался буквально через несколько дней.
Сколько людей реально проголосовали на „референдуме“ — неизвестно. ТАСС сообщал, что его можно было признать состоявшимся еще в предпоследний день, так как явка якобы превысила 50% (а в ДНР и ЛНР — 80%). При этом Россия не контролирует полностью ни один из захваченных регионов. Сколько людей остались на захваченных территориях, достоверно неизвестно. Власти ЛНР отчитались о явке свыше 90%, при этом в российских СМИ вышел сюжет из оккупированного поселка Новотошковское, где до войны проживало более двух тысяч человек, а к концу сентября осталось всего 10 жителей.
Также неизвестно, сколько людей проголосовали добровольно. Администрации подконтрольных России заставляли жителей участвовать в „референдуме“: так называемые члены избирательных комиссий ходили по квартирам в сопровождении вооруженных людей; жители опасались голосовать против и даже отказываться от голосования. По данным украинской стороны, в „референдуме“ заставляли участвовать под угрозой потери работы, а для создания массовости к голосованию привлекали даже подростков 13-17 лет.
На Западе заявили, что не признают итоги „референдума“. Украина подчеркнула, что „референдум“ не повлияет на попытки освободить захваченные территории. В то же время, по мнению юристов, он даст Москве предлог трактовать атаки на эти территории как атаки на Россию, что может повлечь за собой новый виток эскалации вплоть до ядерного удара. О том, что российские власти рассматривают в том числе такие меры „при угрозе территориальной целостности“, на прошлой неделе в очередной раз намекнул президент РФ Владимир Путин, объявляя „частичную мобилизацию“.
Россия может формально аннексировать оккупированные территории Украины 30 сентября, сообщил источник ТАСС в Госдуме. По данным РИА Новости, в тот же день состоится обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. По словам источников издания „Верстка“, это может быть похоже на события 2014 года, когда перед аннексией Крыма президент произнес речь в Георгиевском зале Кремля в присутствии депутатов Госдумы и сенаторов, а затем подписал договор о принятии Крыма в состав России.