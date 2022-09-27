В столичном Кесклинне приступили к реализации идеи-победителя народного голосования

„В прошлом году с большим перевесом голосование выиграла идея народного бюджета „Больше деревьев в район Кесклинн!“. Теперь долгий подготовительный процесс пройден, партнёр найден, и посадка началась“, – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. „Мы посадим в 15 выбранных местах различные виды деревьев – тополь белый, вяз, клён, липа, груша, конский каштан и т. д. При выборе древесных пород мы учитывали особенности посадочных площадок и специфическую среду произрастания.“

Октябрь и ноябрь – наиболее подходящее время для посадки выращенных в садоводствах лиственных деревьев, соответствующих диаметром и высотой городским параметрам. Саженцы лиственных деревьев высаживают с земляным комом после опадания листьев и до промерзания почвы. В ноябре почва достаточно теплая и влажная для укоренения. Лето этого года, как известно, было очень жарким и засушливым – даже сейчас в воздухе и почве мало влаги, а листья деревьев по-прежнему в значительной степени зеленые.

За закупку и посадку деревьев отвечает выигравший государственный тендер Mefab OÜ.

В первый год реализации народного бюджета Таллинна в районе Кесклинн победила идея установки дополнительных питьевых кранов. В результате чего в районе Кесклинн теперь их вдвое больше, чем раньше.

„Мы занимаемся озеленением района не только в рамках народного бюджета – в этом году мы посадили в парках и зелёных зонах сотни деревьев и кустов“, – добавила старейшина.