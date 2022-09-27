Еще одна улица в центре столицы закрылась на восстановительный ремонт

Сперва, с 26 сентября по 12 октября будет закрыт для движения участок между улицей Гонсиори и Лаагна теэ, затем, с 13–20 октября будет закрыт участок между Лаагна теэ и улицей Лубья. В зависимости от погодных условий сроки закрытия участков дороги могут быть изменены.

На Лаагна тэе ремонтные работы движение не нарушат. Однако на время восстановительных работ указанные выше участки дорог улицы Вильмси будут закрыты для движения – доступ будет обеспечен местным жителям и обслуживающему транспорту.

В ходе восстановительных ремонтных работ обновят асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, заменят повреждённые бордюры и приведут в порядок люки ремонтируемого участка. Кроме того, будут проведены работы по уходу за деревьями и озеленением.