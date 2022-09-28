Реальность приходит с диагнозом
В повседневной жизни мы обычно сосредоточены на том, что важно в настоящий момент. Но большинство из нас сталкивалось также и с тем, что случаются неожиданные ситуации, к которым мы не готовы. Одна из таких ситуаций, резко меняющих жизнь, – диагноз „рак“, который, согласно статистике, можно получить в любом возрасте.
К 2035-му году в Европе прогнозируется 25-процентный рост заболеваемости раком, в Эстонии в настоящее время около 57 000 больных раком. При этом среди получивших онкологический диагноз все больше людей в возрасте 25-45 лет (Институт развития здоровья, План действий по борьбе с раком на 2021–2030 годы).
У нас действует система Больничной кассы, через которую финансируется большая часть необходимого лечения, но несмотря на это каждый год многие больные обращаются в благотворительные фонды, чтобы получить жизненно необходимое лечение, которое не оплачивает Больничная касса. Например, Фонд помощи больным раком „Подаренная жизнь“ в 2021-ом году с помощью пожертвований оказал поддержку нуждающимся в помощи на сумму более чем 3,1 млн евро (www.kingitudelu.ee).
Финансирование необходимо не только для лечения – в действительности бывают ситуации, когда из-за редких форм рака помощь можно получить только за рубежом. В этом случае нужно быть готовым к тому, что Больничная касса может финансировать не все, и часть расходов придется нести Вам или Вашим близким (например, расходы на транспорт, проживание). Все детали, касающиеся лечения, обычно выясняются только в последний момент.
У жизни свои планы, которые могут кардинально отличаться от наших, и все предусмотреть невозможно. Оформив страхование от онкологических заболеваний OncoDrop, Вы со своей стороны сделаете все для того, чтобы возможность быстро начать лечение не зависела только от Больничной кассы и благотворительных пожертвований. В этом случае не нужно сильно беспокоиться об упомянутых выше расходах, потому что в случае возможного диагноза есть финансовая поддержка в виде страхового возмещения, которое можно использовать по своему усмотрению, например, для проведения лечения, обследований или покрытия повседневных расходов. Вся сумма выплачивается единовременно, сразу после получения онкологического диагноза. Подходящую страховую сумму (до 50 000 евро) Вы можете выбрать при заключении договора страхования.
Страховая защита распространяется на всех Ваших несовершеннолетних детей, а также действует и в отношении тех детей, которые родились во время действия договора страхования. Поэтому, оформляя страхование от онкологических заболеваний OncoDrop, Вы защищаете и себя, и своих детей от непредвиденных трудностей, связанных с получением серьезного диагноза. Чувство защищенности бесценно, и оно начинается с нашего осознанного выбора, не оставляйте это на волю случая!
Помимо этого, страхование от онкологических заболеваний OncoDrop дает возможность запросить бесплатное второе медицинское заключение у онкологов по всему миру, специализирующихся на конкретном виде рака. Это особенно важно, если диагностирована редкая форма рака, так как можно быть уверенным в том, что при назначении лечения были приняты оптимальные решения.
Страхование от онкологических заболеваний OncoDrop могут оформить люди в возрасте от 18 до 65 лет. Размер страхового взноса зависит от возраста и размера страховой защиты. Например, страховая защита в размере 50 000 евро для 30-летнего человека стоит 8,95 евро в месяц. Договор заключается на 5 лет, и страховой взнос в течение срока действия договора не меняется. Вы можете легко рассчитать размер взноса по договору страхования и заключить договор на нашем сайте www.oncodrop.ee. Договор страхования могут заключить те, у кого нет онкологического диагноза.
Звоните по телефону 610 3000 или бронируйте время для консультации на сайте www.compensalife.ee. Запрос дополнительной информации не обязывает заключать договор, зато дает хороший обзор Ваших возможностей. Консультации являются для всех бесплатными.
Поставщиком финансовой услуги является Compensa Life Vienna Insurance Group SE. Перед заключением договора страхования ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями страхования на сайте www.compensalife.ee и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом по телефону 610 3000.