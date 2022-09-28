Реальность приходит с диагнозом

К 2035-му году в Европе прогнозируется 25-процентный рост заболеваемости раком, в Эстонии в настоящее время около 57 000 больных раком. При этом среди получивших онкологический диагноз все больше людей в возрасте 25-45 лет (Институт развития здоровья, План действий по борьбе с раком на 2021–2030 годы).

У нас действует система Больничной кассы, через которую финансируется большая часть необходимого лечения, но несмотря на это каждый год многие больные обращаются в благотворительные фонды, чтобы получить жизненно необходимое лечение, которое не оплачивает Больничная касса. Например, Фонд помощи больным раком „Подаренная жизнь“ в 2021-ом году с помощью пожертвований оказал поддержку нуждающимся в помощи на сумму более чем 3,1 млн евро ( www.kingitudelu.ee ).

Финансирование необходимо не только для лечения – в действительности бывают ситуации, когда из-за редких форм рака помощь можно получить только за рубежом. В этом случае нужно быть готовым к тому, что Больничная касса может финансировать не все, и часть расходов придется нести Вам или Вашим близким (например, расходы на транспорт, проживание). Все детали, касающиеся лечения, обычно выясняются только в последний момент.

У жизни свои планы, которые могут кардинально отличаться от наших, и все предусмотреть невозможно. Оформив страхование от онкологических заболеваний OncoDrop, Вы со своей стороны сделаете все для того, чтобы возможность быстро начать лечение не зависела только от Больничной кассы и благотворительных пожертвований. В этом случае не нужно сильно беспокоиться об упомянутых выше расходах, потому что в случае возможного диагноза есть финансовая поддержка в виде страхового возмещения, которое можно использовать по своему усмотрению, например, для проведения лечения, обследований или покрытия повседневных расходов. Вся сумма выплачивается единовременно, сразу после получения онкологического диагноза. Подходящую страховую сумму (до 50 000 евро) Вы можете выбрать при заключении договора страхования.