Новости Эстонии
27.09.2022, 16:51

Херем: продолжительность срочной службы надо увеличить как минимум до 12 месяцев

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NATO pressikonverents
NATO pressikonverents
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем предложил увеличить продолжительность срочной службы как минимум до 12 месяцев, передает ERR.

По словам Херема, для специалистов определенного профиля службу можно продлить и до 18 месяцев.

„Увеличения продолжительности срока службы не избежать“, - заявил Херем.

Министр обороны Ханно Певкур сказал Delfi, что пока такой план в министерстве не рассматривался, но он готов обсудить это с командующим Силами обороны.

Сейчас срок службы в Эстонии составляет 8 или 11 месяцев.

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