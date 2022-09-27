27.09.2022, 16:51
Херем: продолжительность срочной службы надо увеличить как минимум до 12 месяцев(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем предложил увеличить продолжительность срочной службы как минимум до 12 месяцев, передает ERR.
По словам Херема, для специалистов определенного профиля службу можно продлить и до 18 месяцев.
„Увеличения продолжительности срока службы не избежать“, - заявил Херем.
Министр обороны Ханно Певкур сказал Delfi, что пока такой план в министерстве не рассматривался, но он готов обсудить это с командующим Силами обороны.
Сейчас срок службы в Эстонии составляет 8 или 11 месяцев.