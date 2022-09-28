Нынешние реалии: что ожидает людей при пересечении русско-эстонской границы

Некогда отлаженная система контроля, с понятными и четкими правилами прохождения границы, превратилась в колесо фортуны: повезет – пройдешь быстро, нет – можешь застрять на долгие часы. Так, например, мать забеспокоилась о судьбе своего сына, который должен был приехать в Эстонию из России, а затем лететь самолетом в Германию. Однако его автобус прибыл без него, а его самого задержали на 12 часов. У молодого человека двойное гражданство: российское и украинское. В армии не служил, соответственно в резерве не числится. Рассказывает, что на российской границе всех мужчин с украинскими паспортами загнали в комнату, телефоны и паспорта забрали и держали их там 12 часов без воды и еды. Курить тоже не разрешалось. Участники группы говорят, что украинцев забирали в помещение „по типу ангара, где даже сесть негде“. Мужчин, женщин – забирают всех без разбора, но с мужчинами возятся дольше. Были женщины и с грудным детьми. Пассажиры других рейсов, впрочем, отмечали, что сесть всё-таки есть где, а с детьми и вовсе пропускают быстрее – „они прошли проверку за 2-3 часа“. Женщина с украинским паспортом сказала, что спрашивали про „разные детали биографии, но все проходило тихо и спокойно“.