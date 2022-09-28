Нынешние реалии: что ожидает людей при пересечении русско-эстонской границы(37)
На русско-эстонской границе суматоха – запутанные правила пересечения и постоянные задержки. В группе, посвященной пограничному пункту Ивангород-Нарва, сейчас особенно оживленно. RusDelfi пообщался с пассажирами и узнал, с какими трудностями они столкнулись.
Некогда отлаженная система контроля, с понятными и четкими правилами прохождения границы, превратилась в колесо фортуны: повезет – пройдешь быстро, нет – можешь застрять на долгие часы. Так, например, мать забеспокоилась о судьбе своего сына, который должен был приехать в Эстонию из России, а затем лететь самолетом в Германию. Однако его автобус прибыл без него, а его самого задержали на 12 часов. У молодого человека двойное гражданство: российское и украинское. В армии не служил, соответственно в резерве не числится. Рассказывает, что на российской границе всех мужчин с украинскими паспортами загнали в комнату, телефоны и паспорта забрали и держали их там 12 часов без воды и еды. Курить тоже не разрешалось. Участники группы говорят, что украинцев забирали в помещение „по типу ангара, где даже сесть негде“. Мужчин, женщин – забирают всех без разбора, но с мужчинами возятся дольше. Были женщины и с грудным детьми. Пассажиры других рейсов, впрочем, отмечали, что сесть всё-таки есть где, а с детьми и вовсе пропускают быстрее – „они прошли проверку за 2-3 часа“. Женщина с украинским паспортом сказала, что спрашивали про „разные детали биографии, но все проходило тихо и спокойно“.
Более удачный расклад – это российский паспорт и наличие ВНЖ в Европе. „Проходила границу очень быстро: минут 20, на эстонской – 5 мин. Один вопрос „куда следуете?“. Чемоданы не светили, не досматривали“, - рассказала одна из пассажирок. Правда, на эстонской границе могут возникнуть иные препятствия: во-первых, разворачивают назад всех, у кого нет ВНЖ. Но даже если вы обладатель этого документа, то „наличие обратных билетов или билетов в страну проживания обязательно. Без них не пускают“, - поделился своим опытом Александр, у которого российское гражданство и ВНЖ в ЕС.
А вот наличие второго паспорта у россиян может стать непреодолимым препятствием в прохождении границы: „Знакомого с двумя паспортами, российским и американским, 12 часов мариновали на российской границе и развернули на эстонской“. Похожей историей поделился и другой пассажир автобусного рейса: „Американцев, израильтян и чилийцев в Эстонию не пустили“. Причина неясна.
Сетуют на „бесконечную“ проверку и граждане других стран. Пользователи отмечают, что на российской границе с рейса снимают всех иностранцев, кроме дружественных России стран. Казахов, например, не дергают. Остальным предстоит пройти тот же пресловутый опрос. Время ожидания может растянуться на 16 часов. Телефоны также изымают для проверки. Тем не менее, пользователи отмечают, что эту процедуру проходят успешно большинство людей. „Ничего особо странного не спрашивают. Главное не волноваться и отвечать правду“.
Как показывает практика, даже при равных условиях к пассажирам могут применяться различные требования.