Экономика
28.09.2022, 10:15

Из-за действий работника у фирмы образовался долг по налогам. Суд: предприятие должно оплатить

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Продукты Tartu Mill AS
Продукты Tartu Mill AS
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Административная коллегия государственного суда обнародовала во вторник решение, из которого следует, что если коммерческое объединение предоставило работнику доверенность действовать от своего имени, а работник совершает налоговое преступление, то налоговая задолженность у предприятия возникает и в том случае, если руководство не знало о действиях работника.

Так, у Tartu Mill AS перед Налогово-таможенным департаментом (MTA) образовался долг по налогу с оборота, который по оценке ведомства составляет 1,3 млн евро.

Согласно данным департамента, бывший руководитель по закупкам Tartu Mill в 2012-2013 гг участвовал в мошеннической схеме, в рамках которой руководители трех предприятий и связанные с ними люди выписывали Tartu Mill поддельные счета о покупке зерна и рапса. Целью было избежать уплаты налога с оборота государству. Полученные обманным путем средства выводились в качестве наличных и делились между участниками схемы.

Кроме налогового производства было возбуждено и уголовное, в рамках которого обвиняемые были оправданы за отсутствием доказательств.

Позже административный суд на основании жалобы от Tartu Mill аннулировал и решение MTA. Окружной суд согласился с административным судом и постановил, что, поскольку нет доказательств, что руководство Tartu Mill знало о участии своего работника в схеме, и долга у предприятия образоваться не могло.

Тем не менее, сегодня административная коллегия Государственного суда аннулировала решение окружного суда и вернула дело на повторное рассмотрение.

Коллегия аргументировала решение тем, что руководитель по закупкам был наделен правом представлять фирму при заключении сделок, поэтому Tartu Mill должна нести ответственность.





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