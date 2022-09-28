Из-за действий работника у фирмы образовался долг по налогам. Суд: предприятие должно оплатить

Так, у Tartu Mill AS перед Налогово-таможенным департаментом (MTA) образовался долг по налогу с оборота, который по оценке ведомства составляет 1,3 млн евро.

Согласно данным департамента, бывший руководитель по закупкам Tartu Mill в 2012-2013 гг участвовал в мошеннической схеме, в рамках которой руководители трех предприятий и связанные с ними люди выписывали Tartu Mill поддельные счета о покупке зерна и рапса. Целью было избежать уплаты налога с оборота государству. Полученные обманным путем средства выводились в качестве наличных и делились между участниками схемы.

Кроме налогового производства было возбуждено и уголовное, в рамках которого обвиняемые были оправданы за отсутствием доказательств.

Позже административный суд на основании жалобы от Tartu Mill аннулировал и решение MTA. Окружной суд согласился с административным судом и постановил, что, поскольку нет доказательств, что руководство Tartu Mill знало о участии своего работника в схеме, и долга у предприятия образоваться не могло.

Тем не менее, сегодня административная коллегия Государственного суда аннулировала решение окружного суда и вернула дело на повторное рассмотрение.

Коллегия аргументировала решение тем, что руководитель по закупкам был наделен правом представлять фирму при заключении сделок, поэтому Tartu Mill должна нести ответственность.











