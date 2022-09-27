В столкновении поезда и полицейского микроавтобуса пострадали три пограничника. Состояние двух из них очень тяжелое

Позже стало известно, что речь идет о микроавтобусе службы быстрого реагирования погранохраны Департамента полиции и погранохраны (PPA). В нем находилось трое пограничников. Все они получили травмы, состояние двух из них очень тяжелое.

Микроавтобус езхал из Пиуза в сторону Койдула, когда столкнулся на железнодорожном переезде с двигавшимся из Койдула в сторону Тарту поездом. По имеющейся на данный момент информации, пограничники хоть непосредственно и не обслуживали вызов, находились при исполнении служебных обязанностей, направляясь на тренировку. По каким причинам они не заметили поезд, устанавливается.

Прибывшие на место спасатели вырезали из микроавтобуса двух пограничников, они серьезно пострадали. Скорая доставила пострадавших в клинику Тартуского университета. Третьему пограничнику оказали первую помощь на месте.

По предварительным данным, в поезде помимо машиниста находилось двое пассажиров, они не пострадали.

Точные обстоятельства выяснятся в ходе уголовного расследования.