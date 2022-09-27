В больницах находятся 176 пациентов с коронавирусом, за неделю скончались 14 человек

По словам ведущего специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, на прошлой неделе добавилось 3370 случаев заболевания, из которых 1188 случаев были диагностированы лабораторно и 2182 клинически. Показатель заражения R по всей Эстонии составляет 1,8. Согласно матрице риска уровень риска распространения коронавируса остается на среднем уровне.

По состоянию на утро 26 сентября в больнице оставались 176 человек, из них интенсивное лечение получали 4 человека. За неделю было госпитализировано 160 человек, 59 из которых были госпитализированы в связи с симптоматическим COVID-19, а число случаев госпитализации выросло на 6,7%.

За неделю скончались 14 человек в возрасте 59-91, у всех них были тяжелые сопутствующие заболевания.

В течение недели были введены 5872 дозы вакцины, 157 человек получили первую дозу вакцины. Дополнительную или бустерную дозу получили 480 297 человек. Две дозы вакцины получили 63,6% населения Эстонии.