Зимние виды
27.09.2022, 14:04

Кийбус стала третьей на турнире в Оберстдорфе

 
Эва-Лотта Кийбус
Эва-Лотта Кийбус
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

В немецком Оберстдорфе прошел турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy. Представительница Эстонии Эва-Лотта Кийбус взяла бронозвую медаль. Первой стала бельгийка Луна Хендрикс, а второй - фигуристка из Южной Кореи Со Ен И.

Также на турнире выступила Нина Петрыкина, которая заняла 11 место.

У мужчин победу одержал канадец Киган Мессинг, вторым стал кореец Ли Сихён, третьим - канадец Роман Садовский. Представитель Эстонии Михаил Селевко занял 11-е место.

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