Кийбус стала третьей на турнире в Оберстдорфе

В немецком Оберстдорфе прошел турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy. Представительница Эстонии Эва-Лотта Кийбус взяла бронозвую медаль. Первой стала бельгийка Луна Хендрикс, а второй - фигуристка из Южной Кореи Со Ен И.