27.09.2022, 14:04
Кийбус стала третьей на турнире в Оберстдорфе
ФОТО: | Ekspress Meedia
В немецком Оберстдорфе прошел турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy. Представительница Эстонии Эва-Лотта Кийбус взяла бронозвую медаль. Первой стала бельгийка Луна Хендрикс, а второй - фигуристка из Южной Кореи Со Ен И.
Также на турнире выступила Нина Петрыкина, которая заняла 11 место.
У мужчин победу одержал канадец Киган Мессинг, вторым стал кореец Ли Сихён, третьим - канадец Роман Садовский. Представитель Эстонии Михаил Селевко занял 11-е место.
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