МНЕНИЕ | Учитель русского языка: не волнуйтесь, этот язык исчезнет из эстонских школ сам собой

3 августа 2022 года в ERR была опубликована новость о том, что министр образования и науки Тынис Лукас не считает нормальным преподавание русского языка в таких масштабах; он видит причины в сложившейся привычке, нехватке учителей других иностранных языков и ненужности преподавания этого языка в Эстонии.

Споры о том, нужно ли преподавать русский язык в эстонских школах, оставим до следующего раза. В перспективе на ближайшие 10 лет преподавание русского языка предусмотрено государственной учебной программой (подготовлен учебный план). В образовательных и школьных кругах о ликвидации или сокращении русского языка как предмета речи не шло даже 10 лет назад. Необходимо обсудить, достаточно ли у нас учителей, чтобы обеспечить качественное обучение детей русскому языку, которое тоже имело бы результаты.