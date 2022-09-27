27.09.2022, 16:16
МНЕНИЕ | Учитель русского языка: не волнуйтесь, этот язык исчезнет из эстонских школ сам собой(28)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Зачем нам русский язык - так называлась недавняя статья на эту тему. В ней говорилось, что хотя язык и преподается, он бесполезен, потому что нет результата. Молодые люди, хотя и изучают его в школе почти 6 лет, с трудом понимают повседневные разговоры.
3 августа 2022 года в ERR была опубликована новость о том, что министр образования и науки Тынис Лукас не считает нормальным преподавание русского языка в таких масштабах; он видит причины в сложившейся привычке, нехватке учителей других иностранных языков и ненужности преподавания этого языка в Эстонии.