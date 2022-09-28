Путешествие Эстония-Мариуполь: мужчина набирает попутчиков для необычной поездки(31)
В группе „Русская Эстония“ появился пост от пользователя под именем Sergey Surhanoff. Он ищет попутчиков для совместной поездки в Россию и Украину из Эстонии.
Стартовой точкой выбрана Литва. Затем пересекается Латвия и Эстония, а дальше путь пролегает в Россию, в город Ростов-на-Дону. Оттуда планируется путешествие в Донецк и Мариуполь. Вся эта авантюрная экскурсия запланирована на 28.09 или 29.09, Сергей ещё не определился с датой. Каким образом идёт набор желающих – тоже неизвестно. RusDelfi написал автору поста, но сообщение так и осталось непрочитанным.
В комментариях было немало тех, кто желал пассажирам удачной дороги, но находились и те, кто отнесся к предложению с иронией. Особенно выделялся комментарий от пользователя под именем Игорь, собравший большое количество реакций. В нём комментатор просит водителя забрать с собой в придачу Каю Каллас и Керсти Кальюлайд.