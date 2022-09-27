Насилие, слежка, Z на машине. Журналистам Delfi поступают угрозы
Журналистам Delfi поступали угрозы из-за написанных ими материалов про войну в Украине. Мужчина угрожал нашим коллегам убийством, а позже, как видно на камерах видеонаблюдения, нацарапал на их машине символ Z.
Ночью 21 сентября мужчина нацарапал на машине своих соседей, журналистов Delfi, символы Z. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, злоумышленник вышел из подъезда соседнего дома, выбросил мусор в контейнер, затем пролез через забор, разделяющий дома, и направился к машине. Острым предметом он нацарапал знак российской агрессии в виде буквы Z, нанеся ущерб в 3000 евро.
Ранее этот же мужчина, который проживает в соседнем доме и чья личность известна полиции, вербально угрожал журналистам Delfi убийством. На протяжении двух месяцев этот же человек заглядывал в окна квартиры, где проживают сотрудники Delfi и часто следил за их передвижениями со своего балкона. Журналистами было подано заявление в полицию от 26 июля.
Пострадавшие подали два заявления в полицию - с связи с порчей автомобиля и в связи с тем, что журналистка чувствует угрозу своему здоровью и жизни - ранее угрожавший мужчина применил в ее отношении физическую силу, толкнув в грудь.
По словам наших коллег, на вопрос, как себя вести, если мужчина снова будет действовать агрессивно или атакует, дежурный следователь пожала плечами и ответила: „Я не знаю, наймите себе охранную фирму“.
Полиция: угрозы журналистам неприемлемы в нашем обществе
Пресс-секретарь полиции Елизавета Белоус сообщила, что 22 сентября полиция начала делопроизводство о проступке по статье KarS § 218 в связи с порчей имущества. Полиция получила сообщение о том, что мужчина поцарапал автомобиль своей соседки. Это не первая ситуация между участниками конфликта.
В июле, два месяца назад, в отношении этого же человека полиция начала делопроизводство по статье KarS § 121, в которой говорится о причинении вреда здоровью другого человека, а также о применении физического насилия, причиняющего боль. Согласно заявлению пострадавшей, угрожавший ей мужчина толкнул ее и применил в ее отношении физическую силу. Поскольку пострадавшая не чувствует себя в безопасности, полиция предоставила ей по ее запросу информацию о получении запрета на приближение.
Следствие в процессе, обстоятельства выясняются.
Комментирует руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм:
„В ходе расследования будет установлено, связаны ли между собой эти два происшествия, и определены причины, по которым автомобиль пострадавшей был поцарапан, в том числе нарисован символ Z, который является символом страны-агрессора, и может ли это быть связано с профессиональной деятельностью пострадавшей. Использование символов, разжигающих вражду в условиях войны в Украине, недопустимо ни при каких обстоятельствах.
Полиция серьезно относится к таким ситуациям, особенно если причина проступка связана с профессиональной деятельностью человека. Свобода журналистики – это одна из основополагающих ценностей демократии, и угрозы журналистам неприемлемы в нашем обществе.
Если вам угрожают, следует по возможности не вступать в контакт с агрессором, избегать конфликтов и вызвать полицию“.