Насилие, слежка, Z на машине. Журналистам Delfi поступают угрозы

Ночью 21 сентября мужчина нацарапал на машине своих соседей, журналистов Delfi, символы Z. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, злоумышленник вышел из подъезда соседнего дома, выбросил мусор в контейнер, затем пролез через забор, разделяющий дома, и направился к машине. Острым предметом он нацарапал знак российской агрессии в виде буквы Z, нанеся ущерб в 3000 евро.

Ранее этот же мужчина, который проживает в соседнем доме и чья личность известна полиции, вербально угрожал журналистам Delfi убийством. На протяжении двух месяцев этот же человек заглядывал в окна квартиры, где проживают сотрудники Delfi и часто следил за их передвижениями со своего балкона. Журналистами было подано заявление в полицию от 26 июля.

Пострадавшие подали два заявления в полицию - с связи с порчей автомобиля и в связи с тем, что журналистка чувствует угрозу своему здоровью и жизни - ранее угрожавший мужчина применил в ее отношении физическую силу, толкнув в грудь.

По словам наших коллег, на вопрос, как себя вести, если мужчина снова будет действовать агрессивно или атакует, дежурный следователь пожала плечами и ответила: „Я не знаю, наймите себе охранную фирму“.

Полиция: угрозы журналистам неприемлемы в нашем обществе

Пресс-секретарь полиции Елизавета Белоус сообщила, что 22 сентября полиция начала делопроизводство о проступке по статье KarS § 218 в связи с порчей имущества. Полиция получила сообщение о том, что мужчина поцарапал автомобиль своей соседки. Это не первая ситуация между участниками конфликта.

В июле, два месяца назад, в отношении этого же человека полиция начала делопроизводство по статье KarS § 121, в которой говорится о причинении вреда здоровью другого человека, а также о применении физического насилия, причиняющего боль. Согласно заявлению пострадавшей, угрожавший ей мужчина толкнул ее и применил в ее отношении физическую силу. Поскольку пострадавшая не чувствует себя в безопасности, полиция предоставила ей по ее запросу информацию о получении запрета на приближение.