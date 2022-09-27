Шахматист Карлсен открыто обвинил американца Ниманна в жульничестве

Карлсен не стал доигрывать этап Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре. 19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий. Решение сняться с турнира норвежец сопроводил публикацией отрывка из интервью футбольного тренера Жозе Моуринью, в котором тот отказывался озвучивать свои мысли, поскольку это грозит ему „большими неприятностями“. Эксперты предположили, что таким образом Карлсен намекает на нечестную игру Ниманна, который в детстве использовал подсказки компьютера во время игры на самом популярном в мире шахматном портале. 19 сентября на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup Карлсен вновь встретился с Ниманном и сдался после второго хода.

„Я верю, что жульничество в шахматах — очень серьезное дело и большая угроза игре, — сказал Карлсен. — Также верю, что организаторы и все, кто заботятся о неприкосновенности нашей любимой игры, должны серьезно задуматься над усилением мер безопасности и методов выявления жульничества за шахматной доской. Когда Ниманна в последний момент пригласили на этап Grand Chess Tour, я подумывал сняться с турнира, но принял решение играть“.

„Считаю, что Ниманн обманывал чаще, и чаще в последнее время, чем говорил. Его прогресс необычен, и во время нашей партии у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен или даже полностью сосредоточен на игре в критических ситуациях, когда давал мне отпор черными фигурами так, как лишь некоторые шахматисты могут. Эта игра изменила мою точку зрения“, — отметил Карлсен.