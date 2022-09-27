„Мы вышли из очереди и смирились“. Кого и почему не выпускают из России

В том же ключе выступило Министерство обороны - вечером 26 сентября оно сообщило, что в условиях проведения частичной мобилизации „ограничений на передвижение граждан не предусматривается“.

25 и 26 сентября сразу несколько российских СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о том, что границы России закроются - по крайней мере для военнообязанных - в период с 26 по 30 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что решений о закрытии границ и объявлении военного положения в регионах России (с последующим запретом на выезд за пределы страны) не принималось.

При этом число желающих срочно уехать из России исчисляется тысячами на каждом направлении. Только на грузинской границе, по официальным данным российской таможни, с утра в пробке стояло 2,5 тысяч машин. За последние сутки границу там прошли 1890 автомобилей.

Пограничники часто ссылаются при отказах на данные некой „базы“, как в случае с другом Михаила, и советуют тем, у кого не получилось выехать, не пытаться снова это сделать на других пунктах.

В последние дни подобные истории все чаще начали появляться в чатах людей, которые пытаются срочно выехать из России за границу. Как правило, эти рассказы сопровождаются фотографиями однотипных документов. В них говорится , что выезд за пределы России ограничен по решению конкретного военного комиссариата по месту регистрации.

На пограничном пункте мужчине выдали бумагу о том, что ему рекомендуется явиться в военкомат, для объяснения причин запрета, и развернули в сторону дома. Отъезду самого Михаила в Грузию никто не препятствовал.

Его другу 33 года, и он служил в армии.

„Он стоял в сторонке, потом подошел пограничник и сказал, что у него запрет на выезд от военкомата, он в неких списках запрета на выезд“, - рассказывает Михаил в беседе с Би-би-си.

Михаил с другом пересекали российскую границу с Грузией на КПП „Верхний Ларс“. К самому Михаилу у российских пограничников вопросов не было, а вот к другу неожиданно появились.

В итоге люди ночевали прямо в машинах. На площадке, по словам Бориса, поставили биотуалеты, ларьки с кофе и протянули шланг с водой.

„Часть выпустили под конвоем в сторону России, до границы с Осетией довезли - и они отправились домой. И потом всю ночь обещали [выпускать]. Говорили, что граница перегружена - и когда очередь освобождается, то мы по несколько машин вызываем и вы едете в сторону границы. Никто никуда всю ночь не вызывали, и выпускали только в сторону России“, - рассказывает он.

На такую площадку попала машина Бориса из Ростова-на-Дону. По его словам, на посту на Архонском шоссе на въезде во Владикавказ ДПС разворачивало машины с номерами из других регионов и отправляло на площадку под охраной. На площадке к вечеру 25 сентября было около 50 машин - в некоторых из них были семьи с детьми и собаками.

По данным Томаева, для легкового транспорта организовали временную стоянку на участке строящейся дороги под Владикавказом.

Также на переходе может вскоре появиться электронная очередь - ее поручил организовать глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Однако позже пограничная служба пояснила РБК, что для пересечения границы все же нужен велосипед или самокат: правда, на них россияне переходили границу и в предыдущие дни.

Таможня с обеих сторон в понедельник работала в усиленном режиме. К вечеру 26 сентября появилась информация о том, что границу на „Верхнем Ларсе“ разрешили переходить пешком - и из-за этого на переходе образовалась еще одна очередь.

По его данным, за прошедшую неделю через КПП „Верхний Ларс“ российско-грузинскую границу в обоих направлениях пересекли 37,5 тысяч единиц автотранспорта и 115 тысяч человек - это почти на четверть больше, чем за неделю до того.

Грузия стала, судя по чатам и пробкам на границе, самым популярным направлением для выезда россиян. Если российская таможня в понедельник с утра оценивало пробку на КПП „Верхний Ларс“ в 2,5 тысячи автомобилей, то местные власти приводили оценки выше. По словам вице-премьера республики Северная Осетия Ирбека Томаева, днем 26 сентября на „Верхнем Ларсе“ проезда ожидали 3,5 тысячи автомобилей.

О том, что заехать в регион с первого раза не получилось, рассказывает Юрий из Вологодской области (имя изменено по просьбе героя). Он пытался въехать в Северную Осетию с несколькими знакомыми.

По его словам, сам пост сейчас работает в штатном режиме, однако пробка тянется „почти до Владикавказа“.

„Мы вчера возили людей, которые стояли на границе в Осетию из Ингушетии. На номерах других регионов не пускают вообще. В итоге мы смогли большим чудом проехать в Осетию... Полиция откровенно намекает на взятки, спрашивает, сколько типа они [уезжающие] вам заплатили, то есть хотят, чтобы с ними поделились. Пришлось ехать через села, объезжать посты“, - рассказывает он.

Люди, стоящие в очереди на границе, говорят о том, что блокпосты, которые не пропускают машины, действовали в нескольких местах на въезде в Северную Осетию. Антон, который занимается перевозкой людей к границе из Ингушетии, рассказал о том, что въехать в Северную Осетию на номерах других регионов нельзя. Кроме того, по его словам, эта ситуация уже породила коррупцию на местном уровне.

По словам Бориса, с 7 утра некоторые машины - в основном, с детьми - начали выпускать группами по пять автомобилей. В сопровождении ДПС их отвозили до границы с Осетией, а оттуда они ехали в Россию. По состоянию на поздний вечер 26 сентября Борис все еще находится на той же площадке. По его словам, там остается около 100 машин - некоторые из них планируют провести там вторую ночь подряд, потому что полицейские не выпускают. „ Много просто водителей микроавтобусов, которые привезли пассажиров, те пошли пешком. И теперь водителей не выпускают“, - рассказывает он.

„Всю ночь местные жители активно ходили, предлагали за разные суммы разные варианты выездов с парковки. Максимальный прайс с парковки до границы прямо - около 150 тысяч рублей, а минимальный - 15 тысяч рублей, чтобы просто выехать с парковки. Одна машина этим воспользовалась, выехали с парковки и доехали до следующего поста, а через пост вернулись обратно на эту же парковку. Пешком людей выпускали - можно бросить машину и идти искать, где ночевать“ - рассказывает он.

„Между границами простояли четыре часа в пробке, подъехали на границу с Грузией, вышли с другом и пошли проходить пешком. Он прошел, мне сказали идти в 222 кабинет. Там очередь нереальная была, когда я подошел - человек 200“, - рассказывает Игорь.

Есть и другие примеры. Игорь из Москвы (имя изменено по просьбе героя) прошел российскую границу без проблем.

Иногда отказывает грузинская сторона, например, если россияне признаются, что посещали отколовшиеся от Грузии Абхазию и Южную Осетию. Въезд в Грузию после посещения этих самопровозглашенных республик запрещен.

Множество людей, которые смогли выстоять очередь, делятся успешным опытом пересечения границы. Правда, есть сообщения и об отказах - часто речь идет об отказе со стороны российских пограничников, как в истории друга Михаила.

„БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились“, — сказали РБК в ведомстве.

Днем 26 сентября на границе России и Грузии - в районе погранпункта „Верхний Ларс“ - заметили российских военных на БТРах. Об этом писали многие участники тематического чата в „Телеграме“, сопровождая посты фото и видео. То, что БТР выдвинулся к погранпункту „Верхний Ларс“, РБК подтвердили в Пограничном управлении ФСБ по Республике Северная Осетия - Алания.

„После разворота мы пытались выяснить у других сотрудников на каком основании нас не пустили. В ответ услышали, что мы „должны служить“, - добавляет Юрий.

Мужчины подчинились, но примерно через 200 метров вернулись в очередь - со второй попытки они смогли попасть в Северную Осетию.

„Мы заехали в пробку в 11 часов утра и достигли блокпоста на въезде в Северную Осетию в районе 17.00. На самом блокпосте сотрудник попросил наши документы - нас в машине было трое мужчин возрастом 31 год. Спросил, куда мы едем, посмотрел прописки и заявил нам, что мы должны развернуться и подождать пока „пробка рассосется“, - вспоминает мужчина.

Правда, не все желающие россияне смогли попасть в Казахстан и по действующим правилам. Еще в субботу начали появляться сообщения об отказах в выезде из-за мобилизации.

Однако вскоре правила могут ужесточить. Deutsche Welle пишет, что c 10 октября власти Казахстана начнут требовать от въезжающих в страну россиян наличие заграничного паспорта и других дополнительных документов. Местные СМИ сообщают, что загранпаспорт будет нужен только для оформления разрешения на временное пребывание - эти правила пока еще не приняты.

Сейчас россиянам для въезда в Казахстан не нужна виза, а попасть в страну они могут даже по внутреннему паспорту.

Судить о том, сколько людей въехало в страну можно косвенно - по объемам транзита, многие въезжают в Казахстан, чтобы затем уехать в другие страны. По данным МВД страны, только за последние дни Казахстан покинули 40 тысяч граждан России.

В Комитете национальной безопасности Казахстана днем 26 сентября сообщали, что все КПП на границе с Россией работают в штатном режиме.

Еще одним популярным направлением для отъезда стал Казахстан. С этой страной граничат 11 российских регионов - всего там действует более 50 пунктов пропуска, половина из которых автомобильные.

„Через минут семь подошел другой пограничник. Он был очень грустный, дал мне загранник, дал официальный отказ и сказал, что ему очень жаль. Пожал мне руку и сказал, что в течение десяти дней можно обжаловать и попытаться еще раз пересечь границу“, - рассказывает Игорь.

К моменту, когда Юрий зашел в кабинет, он практически не спал трое суток. Пограничники спросили его о том, куда он ехал, на сколько, какая у него с собой сумма, а также уточнили место рождения.

„Я около 10 часов провел в очереди. Не было ни еды, ни воды, никакой помощи. В Duty Free ничего не купить, потому что нет штампа в паспорте. Благо были ребята, которые покормили своей едой“, - рассказывает Юрий.

Он родился в Грозном - и, по его наблюдениям, очередь состояла в основном из жителей Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии.

Мужчины решили идти пешком - дорога до КПП заняла около получаса. „Дальше начался самый ад. Куча народа без машина, а пешего прохода нет собственно. Цель была - найти в очереди тех, кто готов посадить в машину и перевезти через КПП за деньги. В чатах писали, что это довольно просто, но оказалось это вообще практически нереально“, - рассказывает Максим.

„Откуда-то взялась сзади „Газель“ с мигалками. Сначала подумали, что это скорая пробирается так, сдвинулись пропустить. Оказалось что это пограничная служба ФСБ“, - рассказывает Максим. ФСБ-шники настойчиво попросили их уехать в конец очереди, рассказывает он.

Дальше рассказ Максима напоминает голливудский боевик. Машину остановил экипаж ДПС и потребовал вернуться в очередь. „Бомбилы“ послушались, но затем решили все же найти „окольные тропы“ и съехали с трассы в степь. По степи, по словам Максима, они проехали около половины пути. Но затем опять все пошло не так.

За эти деньги они должны были вывести Максима „окольными тропами“ - оказалось, что водители просто объезжали пробку по встречной полосе.

Максим (имя изменено по просьбе героя) вместе с тремя друзьями пытался пройти российско-казахскую границу на КПП „Караузек“ в Астраханской области. Они договорились с водителями из Астрахани - в разговоре с Би-би-си он называет их „местными бомбилами“.

Иногда россиянам не удается даже доехать до границы с Казахстаном.

„Таможенник сказал, что с кемеровской пропиской мало кого пропускают сегодня“, - говорит Маргарита.

При этом пограничники уточнили, что мобилизационного предписания на молодого человека не выписано.

„Его пробили по какой-то базе и сказали, что ему запрещено покидать Российскую Федерацию. На что он сказал, что военного положения никакого не введено. „Ну обращайтесь в свой военкомат“ - ему ответили“, - рассказывает Маргарита.

Через два часа ее брат уже был на таможне с российским паспортом - загранпаспорта у молодого человека нет.

„Он поехал в Рубцовск - Веселоярск (село в Алтайском крае) - там было 150 машин. Он шесть часов стоял на границе. Развернулся и поехал на КПП „Горняк“ - там 50 км ехать“, - рассказывает женщина.

Брату Маргариты (имя изменено) из Кемеровской области 28 лет, он проходил срочную службу пять лет назад по специальности водитель-электрик. Повестку он не получил, но под мобилизацию попасть не хотел - 25 сентября он поехал на границу с Казахстаном.

Издание „Вот так.tv“ со ссылкой на отряд пограничного контроля ФСБ в аэропорту „Внуково“ писало о том, что что россиян, на которых выписаны повестки или мобилизационные предписания, не выпустят из страны.

Так, информационный бот тюменского „Рощино“ в ответ на соответствующий вопрос отвечает, что аэропорту поступают списки мужчин, которые при пересечении границы России должны предъявить справку из военкомата о том, что им разрешен выезд. „Если на границе остановят такого пассажира, а справки не будет, то такой пассажир будет снят с рейса“, - уточняет аэропорт.

В течение дня пришло еще несколько подтверждений того, что власти начинают вводить такой порядок.

Первые запреты на основании распоряжений военкоматов стали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше, пишет издание.

Днем 26 сентября The Bell со ссылкой на четыре источника в авиаотрасли писали о том, что погранпереходы в аэропортах - в том числе московских - получили списки тех, кто подлежит мобилизации. По ним якобы проверяют мужчин призывного возраста - и некоторым из них отказывают в выезде. По некоторым данным, в списках - те, на кого уже выписаны повестки или мобилизационные предписания.

Правда, в понедельник кинотеатры решили прекратить эту практику - директор кинотеатра в Уральске попросила волонтеров помочь мигрантам найти другие места.

Наплыв приезжих из России в Казахстан в последние дни был такой большой, что в сети кинотеатров Cinemapark.kz предложили им разместиться там на ночлег.

„Мы попытались по-человечески пообщаться, на что нам дословно сказали: „Что непонятно сказал? Вы не пройдете! Выходите и ********* (уезжайте)!“. Спорить с человеком с автоматом ни у кого у нас желания не было, поэтому мы вышли и смирились. В итоге направились пешком обратно и сдались“, - рассказывает Максим.

Им удалось найти водителя из Казахстана - за перевоз через границу, по словам Максима, он и его друзья заплатили 50 тысяч рублей. Но машину остановили российские пограничники - они разрешили проехать машине с водителем, но пассажиров не пустили.

По его словам, на российско-норвежской границе в понедельник появился дополнительный контрольно-пропускной пункт для досмотра выезжающих из страны мужчин.

Михаил (имя изменено по просьбе героя), гражданин России, рассчитывал попасть в Латвию по краткосрочной шенгенской визе благодаря одному из пунктов в списке исключений - однако 24 сентября въехать в страну ему не удалось. Он решил предпринять еще одну попытку - для этого он отправился в Минск и оттуда прилетел в Мурманск, чтобы по земле пересечь границу с Норвегией.

Правда, в ближайшее время Финляндия планирует также запретить гражданам России въезжать в страну с туристическими целями по любым шенгенским визам.

Пограничная служба Финляндии в понедельник объявила, что число въезжающих из России в последние дни подскочило почти в три раза.

В МИДе Израиля начали переговоры с Эстонией - а пока советуют своим гражданам, которые хотят уехать из России, переходить границу с Финляндией. Этот - один из последних способов уехать по шенгенской визе по земле - использовали многие россияне. В понедельник финская пограничная служба сообщила изданию Yle, что около 17 тысяч россиян пересекли восточную границу с Финляндией за выходные.

Иногда такие отказы касаются спорных случаев. Например, 24 сентября были сообщения о том, что израильтян с двойным гражданством, прибывших из России, разворачивали обратно на границе Эстонии, ссылаясь на угрозу безопасности. Эту информацию подтвердили в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии.

Судя по чатам, некоторые из тех, что хочет покинуть Россию, пытаются выехать через страны Балтии, хотя с 19 сентября Латвия, Литва и Эстония не пропускают на свою территорию граждан России с краткосрочными шенгенскими визами (кроме небольшого списка исключений).

При этом во всех случаях речь не идет о том, что мужчин задерживают или им вручают повестки - их только не выпускают из страны.

О том, что такие же указания получили пограничники в аэропорту „Пулково“, писала „Фонтанка“ со ссылкой на источники.

Примерно в 100 км от границы расположен КПП, где ранее пограничники проверяли у направлявшихся к границе россиян наличие загранпаспорта и шенгенской визы. Теперь же там появились военные, а дорогу перекрыли шлагбаумом, утверждает собеседник Би-би-си.

„Мужчин просят выйти из машин, встать в очередь к будке, там сидят люди и сканируют паспорта, смотрят каждую страничку, сверяют отпечатки пальцев“, - рассказал Михаил.

В будке, по его словам, сидели двое - один проверяющий в военной форме и еще один в штатском. Последний, проверив паспорта у пассажиров микроавтобуса, на котором ехал Михаил, начал расспрашивать водителя, сколько тому заплатили за перевозку людей и как на него вышли отъезжающие. Водитель от ответов ушел, сказав, что ничего не знает, рассказал Михаил.

Пока автобус проверяли на первом КПП из проезжавших мимо машин несколько человек крикнули „ссыкуны“ и „идите служить“, добавил собеседник Би-би-си.

Вся предварительная проверка документов заняла около двух часов. Следующая остановка была в „накопителе“ примерно в 20 км от границы, туда российские пограничники загоняли машины, чтобы не создавать очередей на пункте пропуска в Норвегию. Там тоже пришлось постоять около полутора часов, но автомобилей в накопителе оказалось не так много - примерно с десяток. Правда, граница открыта только с 9 до 16 часов - норвежская сторона ввела ограничения во время пандемии и пока их не отменила.

На самой границе Михаилу или его попутчикам вопросов о службе в армии или военной специальности не задавали, погранслужбу ФСБ интересовала только цель поездки и конечный пункт назначения. Норвежские пограничники просили для подтверждения цели поездки брони билетов и гостиниц.

Пункт пропуска на российско-норвежской границе автомобильный, пешком через него не пускают. Михаил при этом видел двух велосипедистов, причём один явно не был велопутешественником - мужчина в туфлях и с кожаным портфелем двигался на небольшом подростковом велосипеде.

В городе Киркенес на норвежской стороне Михаил встретил много соотечественников.

„Тут маленький город, несколько гостиниц и у каждой из них тусуются русские, которые не забронировали номера. С детьми, вещами и колясками“, - рассказывает он.

Михаил не видел, чтобы кому-то на границе отказали в выезде. За место в трансферном автобусе от Мурманска до Киркенеса он отдал 70 тысяч руб. В понедельник перевозчики подняли цены до 150 тысяч.