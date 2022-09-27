Высокая явка в пустых деревнях. Как проходят „референдумы“ на захваченных территориях Украины

Голосование под дулом автоматов

На оккупированных Россией территориях Украины во вторник завершаются „референдумы“, по итогам которых Кремль, вероятно, объявит о присоединении этих регионов к России. На протяжении всех пяти дней „голосования“ оккупационные власти рассказывали об очень высокой явке, хотя Россия до сих пор не контролирует на 100% ни одну из областей и тем более не располагает данными о том, сколько именно жителей осталось на занятых ею территориях

„Все четыре референдума о вхождении в состав России состоялись“, - сообщал зрителям „Первый канал“ уже в понедельник утром, хотя формально „голосование“ на оккупированных Россией территориях Украины завершится только во вторник.

На протяжении четырех дней „референдумы“ в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей проходило на выезде, в последний день открыться для телевизионной картинки должны и традиционные.

Впрочем, с убедительной картинкой все эти дни у российских пропагандистов получалось не очень. В первый же день „голосования“ RT опубликовал из Донецка ролик: женщина в розовом дождевике ставит на землю мигающую колонку из которой бодрый голос сообщает: „Избирательная комиссия готова принять ваши голоса прямо возле вашего дома, уважаемые жители Калининского района“, - оператор снимает радостную колонку, а затем улицу, на которой нет ни одного человека.

В тех сюжетах, где избиратели все же присутствовали, в глаза бросалось, что „голосовать“ идут в основном женщины и пенсионеры. Отсутствие мужчин среди избирателей в „республиках“ объяснимо тем, что их там после нескольких месяцев мобилизации либо не осталось, либо они продолжают прятаться от призыва. В Херсоне и оккупированных городах Запорожской области, где мобилизация только анонсирована, с мужчинами ситуация на картинках госканалов обстояла чуть лучше.