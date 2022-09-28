Сомнительный санкционный план: России “в подарок“ - активы эстонских компаний почти на миллиард евро?

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, вступивший в должность летом, активно работает над поиском новых способов введения санкций против России. Эстонские транзитные компании и железнодорожный сектор неделю назад получили подтверждение того, что Министерство иностранных дел направило в Брюссель для обсуждения предложение о введении санкций в отношении Российских железных дорог (РЖД), после чего всякое экономическое сотрудничество с этой компанией прекратится. Сейчас идет процесс оценивания возможных последствий. В основном пострадают Финляндия и Эстония. А Россия получит почти миллиард евро в активах эстонских компаний, если их вагоны застрянут за границей.