Новости Эстонии
28.09.2022, 07:06

Сомнительный санкционный план: России “в подарок“ - активы эстонских компаний почти на миллиард евро?

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Рекомендованное Эстонией введение санкций в отношении РЖД может закончиться тем, что местные компании сделают подарок своему восточному соседу, - пишет Delfi Ärileht.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, вступивший в должность летом, активно работает над поиском новых способов введения санкций против России. Эстонские транзитные компании и железнодорожный сектор неделю назад получили подтверждение того, что Министерство иностранных дел направило в Брюссель для обсуждения предложение о введении санкций в отношении Российских железных дорог (РЖД), после чего всякое экономическое сотрудничество с этой компанией прекратится. Сейчас идет процесс оценивания возможных последствий. В основном пострадают Финляндия и Эстония. А Россия получит почти миллиард евро в активах эстонских компаний, если их вагоны застрянут за границей.

„В ЕС мы активно работаем над усилением санкций против России и скорейшим принятием восьмого пакета санкций“, — МИД отказывается подтверждать, готовятся ли вообще санкции против РЖД, и не спешит дать содержательный ответ на опасения компаний. Он также не комментирует, есть ли какой-то хитроумный план, чтобы желаемая санкция ослабила Россию и в то же время не навредила предприятиям Эстонии.

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