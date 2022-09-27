Ратас поблагодарил Японию за активную поддержку Украины

По словам Ратаса, Япония – это один из наиболее важных партнеров Эстонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, разделяющий наши ценности: уважение прав человека и принцип верховенства права. „В нынешней геополитической ситуации важно, чтобы страны-единомышленники действовали сообща. Я выразил Японии благодарность за осуждение агрессии России и введение санкций в ее отношении, а также за активную поддержку Украины“, – сказал он.

В ходе встречи Ратас и Кисида также обсудили хорошие отношения между странами и отметили важность их дальнейшего укрепления. „С точки зрения двухсторонних отношений, в первую очередь мы хотим усилить сотрудничество в сфере киберзащиты и цифровых технологий. Эти сферы являются важной частью имиджа Эстонии в Японии. Мы также видим возможности для укрепления сотрудничества между предприятиями и правительствами двух стран. Также важно развивать сотрудничество между Японией и Европейским союзом“, – сказал Ратас.

Спикер Рийгикогу также выразил премьер-министру Японии соболезнование в связи со смертью бывшего главы правительства Синдзо Абэ. В 2018 году Абэ стал первым главой правительства Японии, посетившим Эстонию.

Во вторник Ратас примет участие в церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Абэ, которая состоится в Токио на арене Ниппон Будокан. В рамках визита Ратас также встретится со спикером Палаты представителей Хироюки Хосодой и с коллегами из Румынии, Чехии и Словении.