Известный австралийский серфер погиб во время драки в баре

Дэвидсон умер в минувшие выходные после того, как 42-летний мужчина ударил его кулаком по лицу возле бара в Австралии.

Полиция сообщила, что после удара Дэвидсон упал на землю и ударился головой о тротуар. Когда прибыли правоохранители, австралиец был без сознания. Ему оказали первую помощь на месте происшествия и доставили в больницу Кемпси, где он вскоре скончался.

Мужчина, ударивший бывшего серфера, был взят под стражу в воскресенье. Его подозревают в нападении и убийстве.

Дэвидсон был чрезвычайно талантливым серфером, который привлек большое внимание спортивного сообщества еще в 1990-х годах, но его карьера была омрачена проблемами из-за травм и наркотиков. В пиковые годы своей спортивной карьеры в 2010 и 2011 годах Дэвидсон успешно выступал в международных сериях и в лучшем случае занимал третье место.

Одиннадцатикратная чемпионка Мировой лиги серфинга Келли Слейтер, которую Дэвидсон обыграл в двух заездах подряд на Беллс-Бич в 1996 году, будучи 19-летней участницей wild card, отдала дань уважения Дэвидсону в Instagram.

„Вчера потеряла еще одного солдата. #РипКрисДаво. У меня было много хороших сражений с этим парнем“, — сказала Слейтер в своей истории в Instagram.