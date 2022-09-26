Водителю, виновному в массовой гибели собак на пароме Таллинн - Хельсинки, вынесен приговор
Окружной суд финской столицы принял решение назначить наказание в виде условного тюремного заключения для мужчины, который в неприемлемых условиях перевозил в Финляндию собак, пишет yle.fi.
По версии следствия, 24-летний белорус вез из Москвы в Финляндию 32 спасенных с улиц собак, из которых семеро погибли во время путешествия на пароме. По прибытию в Финляндию ветеринар вынужден был усыпить еще троих собак из-за их тяжелого состояния.
Согласно полиции, подозреваемый вез собак в слишком маленьком грузовике, не приспособленном для транспортировки животных.
Следователи установили, что во время поездки не работал кондиционер.
Присутствовавший на суде сотрудник финской таможни заявил, что в грузовике было около 40 градусов тепла.
Ранее в ведомстве рассказали, что клетки с собаками были поставлены друг на друга, а миски с водой были пусты.
Мужчина признал свою вину.
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