Водителю, виновному в массовой гибели собак на пароме Таллинн - Хельсинки, вынесен приговор

По версии следствия, 24-летний белорус вез из Москвы в Финляндию 32 спасенных с улиц собак, из которых семеро погибли во время путешествия на пароме. По прибытию в Финляндию ветеринар вынужден был усыпить еще троих собак из-за их тяжелого состояния.

Согласно полиции, подозреваемый вез собак в слишком маленьком грузовике, не приспособленном для транспортировки животных.

Следователи установили, что во время поездки не работал кондиционер.

Присутствовавший на суде сотрудник финской таможни заявил, что в грузовике было около 40 градусов тепла.

Ранее в ведомстве рассказали, что клетки с собаками были поставлены друг на друга, а миски с водой были пусты.

Мужчина признал свою вину.

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