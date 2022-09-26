Третья ракета Эстонии после поражения от олимпийской чемпионки: скорость и мудрость топ-игроков впечатляют

В первом раунде Малыгина встретилась с золотой медалисткой Олимпийских игр в Токио Белиндой Бенчич. Елена дважды сорвала подачу Бенчич во втором сете, но так и не смогла навязать борьбу на протяжении всей игры и проиграла матч за один час и 16 минут.

Малыгина призналась, что сегодня получила представление о высоком уровне настоящих топ-игроков. „Смотреть их игру по телевизору и играть против них — разные вещи“, — сказал эстонка на послематчевой пресс-конференции. „Очень важно, чтобы вы чувствовали и видели, насколько они быстры и что они делают на корте“.

На вопрос, в чем самая большая разница в игре топ-игроков, Малыгина ответила: „Скорость. Делают все гораздо быстрее. Меньше невынужденных ошибок. И мудрость. Они играют очень умно“.

22-летняя Малыгина добавила, что матч ей очень понравился, но она слишком нервничала в начале матча. „Да, мне понравилось. Это было здорово. Но в начале вступительного сета я очень нервничал. Второй сет был намного лучше“.

Малыгина не смогла предсказать победителя турнира, но выразила надежду, что первое место достанется эстонкам. Малыгина не могла предсказать, смогут ли Анетт Контавейт или Кайя Канепи встретятся в полуфинале.