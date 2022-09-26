ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (215-й день) | Британия ввела против РФ санкции за „референдумы“. В Украине обнаружены новые массовые захоронения
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Украинские военные сообщили о новой атаке дронов-камикадзе на Одессу. Один дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны. Два попали в объект военной инфраструктуры;
В Украине обнаружено еще одно массовое захоронение
На освобожденных украинских территориях обнаружено еще одно массовое захоронение, сообщает агентство Франс Пресс. По предварительным данным, оно расположено на промышленной птицеферме возле поселка Казачья Лопань.
Ранее в этом месяце украинские военные в ходе контрнаступления вытеснили российские силы из этого района.
Птицеферма расположена примерно в двух километрах от границы, и российские войска прятали в местном ангаре танки.
Украинские власти говорят, что в братской могиле обнаружено около 100 тел, однако, как отмечает агентство Франс Пресс, непонятно, как они вели подсчет. Дело в том, что предполагаемое место захоронения находится в пределах досягаемости российской артиллерии, а группам по разминированию еще предстоит проверить этот район на наличие мин или неразорвавшихся снарядов.
Поэтому криминалисты не смогут провести полноценное расследование, пока район не будет очищен.
По словам Людмилы Вакуленко, главы администрации Казачьей Лопани, украинские силы впервые попытались отбить этот район в апреле, но контратака была отражена россиянами, в результате погибло много людей.
„Мне солдаты, приехавшие в наше село, сказали, что видели захоронение солдат, но не назвали количество“, - сказала она.
По словам Вакуленко, военные подозревают, что в могиле могут быть тела тех, кто числится пропавшим без вести. Там также могут быть погибшие российские военные и убитые местные жители.
Британия ввела новые санкции против россиян - за „референдумы“ на оккупированных территориях
Великобритания в понедельник ввела санкции еще против 92 российских и украинских лиц и фирм, в том числе против „Гознака“ и четырех миллиардеров.
Часть из попавших под санкции, по оценке британских властей, причастна к организации идущих сейчас псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, часть - продолжает поддерживать российское втожение организационно или финансово.
В пресс-релизе правительства Британии, в частности. поясняется, что „Гознак“ печатает десятки миллионов экземпляров документов для оккупированных территорий, включая российские паспорта, которые раздают жителям этих территорий, де юре гражданам Украины.
Под санкции попало и PR-агентство ИМА-консалтинг, которое названо в пресс-релизе „любимым агентством Путина“. Оно получило госзаказ на рекламу „референдумов“ на самих оккупированных территориях и в России.
„Фиктивные референдумы, проводимые под прицелом, не могут быть справедливыми и безнаказанными… Сегодняшние санкции нацелены на тех, кто стоит за этими фиктивными голосованиями и также на лиц, продолжающих поддерживать агрессивную войну российского режима“, - говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.
Среди попавших под санкции физических лиц (а они занимают большинство из 92 новых строчек в санкционном списке) поименно названы магнаты в сфере недвижимости, совдалельцы компании „Киевская площадь“ Год Нисанов и Зарах Илиев, глава Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и деятель нефтегазовой отрасли, миллиардер Игорь Макаров.
Кроме них, в список попали несколько фигур из оккупационных администраций на территории Украины и несколько десятков человек из руководства Газпромбанка, Сбербанка и Совкомбанка.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал журналистам слухи о введении военного положения и закрытии границ в России. Он заявил, что ничего не знает о решениях по возможному закрытию границ и введению военного положения в России. Песков также не смог подтвердить информацию об обращении Путина к Федеральному собранию 30 сентября.
Блинкен: у США есть план на случай применения Россией ядерного оружия
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал „безответственной“ ядерную риторику Владимира Путина.
В интервью американской телерадиокомпании Си-би-эс Блинкен сказал, что у США разработан план действий в случае применения ядерного оружия Россией. Конкретные меры госсекретарь обсуждать не стал.
На вопрос, контактировали ли США в частном порядке с Кремлем относительно угрозы ядерной войны, Блинкен ответил утвердительно: „Да. Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия такого шага будут ужасающими. И мы очень четко дали это понять“.
Пока нет „никаких признаков“ того, что Россия намерена применить в Украине ядерное оружие. Такое заявление сделал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете La Razon