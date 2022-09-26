СЕЙЧАС | Эстония обеспечила проход дальше, но пытается смыть позор восьмилетней давности (0:1)

На 38-й минуте Васильев отдал пас с правого фланга на Ващука, который был в очень хорошей позиции для удара, но он отдал пас на Аниера и тот отправил мяч в ворота (0:1).

До матча:

Эстония занимает 110-е место в рейтинге ФИФА, Сан-Марино находится в самом низу списка, то есть на 211-ом месте. Сборная Эстонии перед последней игрой уже выиграла вторую подгруппу дивизиона D, поэтому атмосфера будет спокойная, но в то же время велика обязанность победить, ведь в последний раз они уехали из Сан-Марино с нулевой ничьей.

14 июня 2014 года стал одним из самых печальных дней в эстонском футболе, ведь в выездном матче с Сан-Марино было набрано всего одно-единственное очко, что было похоже на горькую пилюлю, которую нужно было проглотить. Матч, в котором Эстония была явным фаворитом, завершился нулевой ничьей.

Сборная Сан-Марино выиграла только один матч в своей истории, обыграв в 2004 году сборную Лихтенштейн со счетом (1:0). Микрогосударство, является рекордсменом европейского и мирового футбола, поскольку у них 183 поражения.

Сегодня Эстония является явным фаворитом по двум причинам: она находиться на 111-ом месте в рейтинге ФИФА и Эстония уже выиграли 2-ю подгруппу D-дивизиона, а Сан-Марино занимает последнее место в подгруппе.

Первую подгруппу дивизиона D выиграла Латвия, которая имеет в своем активе четыре победы, одну ничью и одно поражение в шести матчах. Очки, набранные против занявшего последнее место Лихтенштейна, будут вычтены, потому что в подгруппе южных соседей на одну команду больше, поэтому у латышей семь очков (у Эстонии уже девять очков).

Если Эстония сыграет вничью с Сан-Марино, то у нее будет 10 очков, а в случае победы - 12 очков. Поскольку последний матч Латвии с Андоррой закончился со счетом 1:1, то сборная Эстонии является лучшей в дивизионе D Лиги наций.

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