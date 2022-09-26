Сборная Эстонии по футболу устроила разгром в Сан-Марино

В первом тайме первые 25 минут инициативой владели хозяева, но потом эстонские футболисты перехватили инициативу. На 38-й минуте Васильев отдал пас с правого фланга на Ващука, который был в очень хорошей позиции для удара, но он отдал пас на Аниера и тот отправил мяч в ворота (0:1).

На 55-й минута после прострела Оямаа, Тенисте удвоил преимущество гостей. На 66-ой минуте Метс сделал длинную передачу на Аниера, который оставил мяч Саппинену, а тот отправил мяч в ворота 0:3. На 78-ой минут Метс отдал сквозной пас на Аниера, нападающий проскользнул мимо вышедшего вратаря Бенедеттини и протолкнул мяч в пустые ворота. Сначала боковой арбитр зафиксировал небольшое офсайд, но VAR, гол засчитали.

Таким образом, Эстония выиграла все четыре матча в дивизионе D и вышла в дивизион С Лиги наций.

До матча:

Эстония занимает 110-е место в рейтинге ФИФА, Сан-Марино находится в самом низу списка, то есть на 211-ом месте. Сборная Эстонии перед последней игрой уже выиграла вторую подгруппу дивизиона D, поэтому атмосфера будет спокойная, но в то же время велика обязанность победить, ведь в последний раз они уехали из Сан-Марино с нулевой ничьей.

14 июня 2014 года стал одним из самых печальных дней в эстонском футболе, ведь в выездном матче с Сан-Марино было набрано всего одно-единственное очко, что было похоже на горькую пилюлю, которую нужно было проглотить. Матч, в котором Эстония была явным фаворитом, завершился нулевой ничьей.

Сборная Сан-Марино выиграла только один матч в своей истории, обыграв в 2004 году сборную Лихтенштейн со счетом (1:0). Микрогосударство, является рекордсменом европейского и мирового футбола, поскольку у них 183 поражения.

Сегодня Эстония является явным фаворитом по двум причинам: она находиться на 111-ом месте в рейтинге ФИФА и Эстония уже выиграли 2-ю подгруппу D-дивизиона, а Сан-Марино занимает последнее место в подгруппе.