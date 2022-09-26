ФОТО | В воскресенье в Ида-Вирумаа с помощью вертолета и дрона нашли четырех заблудившихся грибников

Первое тревожное сообщение получил в 13.29 мужчина, чей 62-летний знакомый позвонил ему и сказал, что заблудился в лесу. Когда с ним связалась полиция, первым вопросом заблудившегося был такой: а должен ли он будет оплатить потом поисковую операцию. Получив отрицательный ответ, мужчина сообщил, что находится в районе Мяэтагузе. К поиску были привлечены служебные собаки, волонтеры и дрон Кайтселийта. Вскоре мужчина сообщил по телефону, что видит в воздухе дрон, и к нему были посланы волонтеры.

По словам оперативного дежурного Йыхвиского отделения полиции Павла Решкина, мужчина пытался длительное время самостоятельно выйти из леса и несколько раз не брал трубку, когда ему звонила полиция, потому, что считал, что за поисковую операцию нужно будет потом заплатить самому. „Работа полиции, привлеченной техники и добровольцев для нуждающегося в помощи в любой момент бесплатны“, - отметил сотрудник полиции.

В 15.42 64-летняя женщина сообщила, что пошла с 58-летним мужчиной в лес в районе Люганузе, но они потеряли друг друга из виду и заблудились. К поискам был привлечен полицейский патруль, который подавал звуковые сигналы, и заблудившихся довольно быстро нашли.

В 17.51 стало известно, что в лесу волости Алутагузе потерялся 62-летний мужчина, который отправился туда в составе компании из шести человек. Поначалу другие участники группы пытались найти мужчину самостоятельно, но затем обратились за помощью к полиции. Телефон пропавшего человека остался в машине. К поискам присоединились волонтеры, кинологи с собаками, а также была привлечена техника - дрон Кайтселийта и вертолет Департамента полиции и погранохраны. Именно с помощью вертолета мужчина и был найден в четырех с половиной километрах от начальной точки их похода. Мужчина развел в лесу небольшой костер, который и был замечен с вертолета тепловизором.