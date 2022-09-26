ВИДЕО | Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения

В подтрибунном помещении в драку вступили Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу. Их стали разнимать другие баскетболистки и члены тренерского штаба сборной Мали, пишет Sports.ru.

Африканская сборная потерпела четвертое поражение подряд на ЧМ-2022 (средняя разница – 30,2 очка) и потеряла шансы на выход в плей-офф.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.