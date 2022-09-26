Баскетбол
26.09.2022, 17:34

ВИДЕО | Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения

 
ФОТО: BRENDON THORNE | Scanpix

Две баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от команды Сербии (68:81) в матче чемпионата мира в Австралии.

В подтрибунном помещении в драку вступили Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу. Их стали разнимать другие баскетболистки и члены тренерского штаба сборной Мали, пишет Sports.ru.

Африканская сборная потерпела четвертое поражение подряд на ЧМ-2022 (средняя разница – 30,2 очка) и потеряла шансы на выход в плей-офф.

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