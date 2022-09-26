Два спортсмена погибли во время экстремального забега в горах Карачаево-Черкесии

Отмечается, что в первый день Arkhyz Race был запланирован старт на пяти дистанциях, однако из-за прогноза погоды забег на 75 км отменили, а забеги на 130 и 55 км сократили и упростили по маршруту. Как сообщает«Кубань24“, на хребте Абишира Ахуба к тому моменту, как туда поднялись участники забега на 130 км, выпал снег, а температура воздуха опустилась до 2 градусов ниже ноля, пишет РБК. Погибшие, Алексей Васильев и Кристина Безуглова, участвовали в забеге на укороченной с 55 до 38 км дистанции. Перед стартом у них проверили наличие соответствующего опыта и обязательного снаряжения.

Васильев лидировал после первой половины дистанции, „был в хорошем настроении и состоянии“, но на 25-м км ему стало плохо. „Его незамедлительно начали спускать вниз, проводя реанимационные мероприятия. Cпасти его, однако, не удалось“, — говорится в сообщении.



Погода ухудшилась к середине дня, и тогда было принято решение вернуть всех участников на место старта, однако дозвониться до Безугловой не удалось, к ней отправили спасателей. „Кристина была обнаружена в нестабильном состоянии и передана медикам. Ее увезли в больницу на машине скорой помощи. Через несколько часов мы получили информацию о том, что она скончалась“, — сообщили организаторы.



По факту трагедии правоохранительными органами Зеленчукского района проводится проверка. Причина смерти спортсменов пока не установлена.



Трагедия произошла 24 сентября в горах Карачаево-Черкесии во время экстремального забега Alpindustria Arkhyz Race 2022.