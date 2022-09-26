Два спортсмена погибли во время экстремального забега в горах Карачаево-Черкесии
Организаторы экстремального забега из Архыза на Красную поляну сообщили о гибели двух спортсменов.
Отмечается, что в первый день Arkhyz Race был запланирован старт на пяти дистанциях, однако из-за прогноза погоды забег на 75 км отменили, а забеги на 130 и 55 км сократили и упростили по маршруту. Как сообщает«Кубань24“, на хребте Абишира Ахуба к тому моменту, как туда поднялись участники забега на 130 км, выпал снег, а температура воздуха опустилась до 2 градусов ниже ноля, пишет РБК.
Погибшие, Алексей Васильев и Кристина Безуглова, участвовали в забеге на укороченной с 55 до 38 км дистанции. Перед стартом у них проверили наличие соответствующего опыта и обязательного снаряжения.
Васильев лидировал после первой половины дистанции, „был в хорошем настроении и состоянии“, но на 25-м км ему стало плохо. „Его незамедлительно начали спускать вниз, проводя реанимационные мероприятия. Cпасти его, однако, не удалось“, — говорится в сообщении.
Погода ухудшилась к середине дня, и тогда было принято решение вернуть всех участников на место старта, однако дозвониться до Безугловой не удалось, к ней отправили спасателей. „Кристина была обнаружена в нестабильном состоянии и передана медикам. Ее увезли в больницу на машине скорой помощи. Через несколько часов мы получили информацию о том, что она скончалась“, — сообщили организаторы.
По факту трагедии правоохранительными органами Зеленчукского района проводится проверка. Причина смерти спортсменов пока не установлена.
Трагедия произошла 24 сентября в горах Карачаево-Черкесии во время экстремального забега Alpindustria Arkhyz Race 2022.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.