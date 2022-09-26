Сиккут о риске в связи с нарвской плотиной: хочется иметь постоянное решение к следующей зиме(11)
Если Россия спустит воду из Нарвского водохранилища, предприятие Eesti Energia попытается удержать воду в охлаждающих каналах, сообщила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия), пишет RusERR. Пока невозможно сказать, сколько блоков смогут продолжать производить электроэнергию при поддержке временного решения.
„Об этом риске нам известно уже 30 лет. До сих пор вероятность его реализации считалась низкой. Но после 24 февраля и особенно в ситуации, когда Украина продвигается, „Северный поток – 1“ полностью закрыт, регион Балтии ввел ограничения на туристические визы, это, несомненно, один из инструментов влияния. То есть оценка риска изменилась. Именно поэтому мы активнее работаем как над долгосрочным, так и над кризисным решением, поскольку Россия не является надежным партнером. Мы не знаем, когда Путин (президент России Владимир Путин – прим. ред.) решит отдать такой приказ, и мы должны быть к этому готовы“, - сказала Сиккут.
„У Eesti Energia есть кризисный план, в таком случае мы реализуем его. Если говорить простыми словами, то открытая система охлаждения станет закрытой, и таким образом мы поддержим работу части нарвских электростанций. В долгосрочной перспективе нам нужна такая система охлаждения воды для нарвских станций, которая не зависит от решения России об открытии или закрытии шлюзов“.
„Все три страны Балтии давно к этому готовились, поэтому отключение от России и подключение к континентальной Европе в идеале должно пройти для потребителя незаметно. Если это придется делать одновременно с открытием шлюзов, то действительно могут возникнуть временные отключения электроэнергии. Но речь идет о маловероятном событии и краткосрочном периоде“, - отметила министр.