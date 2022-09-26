Сиккут о риске в связи с нарвской плотиной: хочется иметь постоянное решение к следующей зиме

„Об этом риске нам известно уже 30 лет. До сих пор вероятность его реализации считалась низкой. Но после 24 февраля и особенно в ситуации, когда Украина продвигается, „Северный поток – 1“ полностью закрыт, регион Балтии ввел ограничения на туристические визы, это, несомненно, один из инструментов влияния. То есть оценка риска изменилась. Именно поэтому мы активнее работаем как над долгосрочным, так и над кризисным решением, поскольку Россия не является надежным партнером. Мы не знаем, когда Путин (президент России Владимир Путин – прим. ред.) решит отдать такой приказ, и мы должны быть к этому готовы“, - сказала Сиккут.