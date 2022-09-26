Звери
26.09.2022, 15:45

ФОТО | Новая горячая парочка в Таллиннском зоопарке? Тамарины „съехались“

 
Рон
Рон
ФОТО: Inari Leiman | Tallinna loomaaed

Четырехлетний королевский тамарин Рон, родившийся в Германии, недавно прибыл в Таллиннский зоопарк и переехал в компанию местной подружки.

Его компаньоном стала 12-летняя самка королевского тамарина Тома.

Животные, которые некоторое время назад познакомились с помощью звуков и запахов (Рон прибыл в Таллинн в начале августа и был в соседнем вольере), живут вместе с прошлой пятницы, но по-прежнему держатся на расстоянии и относятся друг к другу с уважительной осторожностью.

Тома



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