ФОТО | Новая горячая парочка в Таллиннском зоопарке? Тамарины „съехались“

Животные, которые некоторое время назад познакомились с помощью звуков и запахов (Рон прибыл в Таллинн в начале августа и был в соседнем вольере), живут вместе с прошлой пятницы, но по-прежнему держатся на расстоянии и относятся друг к другу с уважительной осторожностью.