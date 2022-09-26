26.09.2022, 15:45
ФОТО | Новая горячая парочка в Таллиннском зоопарке? Тамарины „съехались“
ФОТО: | Tallinna loomaaed
Четырехлетний королевский тамарин Рон, родившийся в Германии, недавно прибыл в Таллиннский зоопарк и переехал в компанию местной подружки.
Его компаньоном стала 12-летняя самка королевского тамарина Тома.
Животные, которые некоторое время назад познакомились с помощью звуков и запахов (Рон прибыл в Таллинн в начале августа и был в соседнем вольере), живут вместе с прошлой пятницы, но по-прежнему держатся на расстоянии и относятся друг к другу с уважительной осторожностью.