СМИ: Запад разрабатывает планы на случай ядерного удара РФ

Издание приводит словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Кремль предупрежден напрямую: любое применение ядерного оружия будет иметь „катастрофические последствия“ для России. В частности, США вместе с союзниками „ответят решительно“ на подобный шаг РФ.

Один из высокопоставленных американских чиновников отметил в комментарии изданию, что, если президент РФ думает, что „ядерная угроза запугает Украину, заставив ее капитулировать или отказаться от 20 процентов своей территории, или запугает ее союзников, чтобы они не помогали Украине, то он сильно ошибается“.

Другие западные чиновники отметили: ядерный удар по Украине вряд ли приведет к равноценному возмездию: они вызовут ответные военные действия западных государств с целью наказать Россию.

Несколько официальных лиц заявили, что если Путин и прибегнет к ядерному оружию, то наиболее вероятным сценарием может оказаться использование только тактического ядерного оружия. Оно предназначено для использования на поле боя.

Военные эксперты считают, что Путин угрожает применить ядерное оружие для того, чтобы получить уступки. Они также отмечают, что плохая координация армии РФ с начала вторжения в Украину предполагает: ядерные удары вряд ли изменят исход боевых действий.

В Минобороны Украины ранее сообщили, что последствия гипотетически возможного применения ядерного оружия Россией могут повлиять по меньшей мере на три страны НАТО: Польшу, Турцию и Болгарию.

По словам советника ОП Михаила Подоляка, страны-члены Ядерного клуба должны очертить России последствия угрозы ядерным оружием, пишет korrespondent.net.