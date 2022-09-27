Знаете ли вы, куда работники вашего предприятия выбрасывают свои старые телефоны?
Люди мало осведомлены о том, что делать со старыми устройствами, и это может привести к рискам безопасности как для предприятий, так и для частных лиц. Что делать со старым рабочим компьютером или смартфоном, и как обеспечить сохранность данных?
„Прежде чем выбросить паспорт с истекшим сроком действия или просроченный договор, мы сначала задумываемся. Как правило, документ мы сохраняем, сжигаем или рвем на части. Но мы не слишком задумываемся о том, что электронное устройство тоже содержит корпоративные и личные данные, и поэтому не долго думая, можем выбросить старый телефон в мусор“, — предупреждает член правления организации ответственности производителей EES-Ringlus Кристи Валгма-Антсмяэ.
Защитите свои данные
Электронные устройства содержат самые разные данные. В личном смартфоне работника, помимо его личных данных, вероятно, есть и важные для предприятия данные. После прекращения использования компьютеров и гаджетов работники должны помнить, что в наших собственных интересах обеспечить, чтобы данные на устройствах не оказались в чужих руках.
При замене старого устройства важно выполнить его сброс и удалить с устройства все возможные данные. „Удалять нужно не только данные, хранящиеся в самом устройстве – документы, фотографии и контакты, но и связанные с устройством функции, такие как компьютерные серверы и информация о местоположении (для устройств Apple это функция „Найти мое устройство“)“, — говорит Кристи Валгма-Антсмяэ.
Она также подчеркивает, что если устройство больше не в рабочем состоянии, это еще не значит, что оно бесполезно и его можно выбрасывать в бытовые отходы. Устройство можно пустить в оборот и повторно использовать в качестве материалов, поэтому ни одно электронное устройство не должно оказаться в месте, где не обеспечена его целенаправленная обработка.
Отнесите старое устройство надежному партнеру
По словам Валгма-Антсмяэ, помимо удаления данных стоило бы подумать и о том, куда направить устройство, чтобы с ним обращались бережно. „С надежным партнером вы можете быть уверены, что даже если со старого устройства что-то не было удалено, не произойдет утечки данных, а материалы будут переработаны“, — советует Валгма-Антсмяэ.
Она объясняет, что, по данным ООН, на переработку ежегодно направляется лишь 20 % всех электронных отходов, имеющихся в мире. Это означает, что 40 миллионов тонн электронных отходов либо находятся на свалках, либо сжигаются, либо перерабатываются нестандартными способами, либо ведется их незаконная торговля.
В связи с вышеизложенным важно убедиться, что устройства сдаются на станции по переработке отходов или в пункты сбора, которые сотрудничают с производителями. Если вы не знаете, куда отнести свою сломанную и ненужную электронику, загляните на kuhuviia.ee.
Доверьте IT-вопросы профессионалам
ИТ-безопасность — это не только очистка оборудования и его безопасная утилизация. Какой компьютер выбрать? Чей софт использовать? Как и где хранить данные? От всего этого зависит, насколько защищена ваша сеть передачи данных.
Вместо того, чтобы беспокоиться об ИТ-проблемах и звонить другу, хорошо иметь профессионального партнера в сфере инфотехнологий, на которого всегда можно положиться. Учиться на своих ошибках — метод довольно эффективный, но не все ошибки следует совершать самостоятельно. Особенно те, которые касаются данных предприятия, а также безопасности компьютеров и данных.
„Бережное хранение и защита данных предприятия — наш приоритет. Вместо того, чтобы самостоятельно заниматься ИТ-вопросами, стоит сосредоточиться на том, в чем вы хорошо разбираетесь. Мы сильны не только в вопросах инфобезопасности. Важно привлечь надежного партнера, такого как опытная ИТ-команда Telia, которая компетентно отвечает на все вопросы, связанные с инфотехнологиями, и обеспечивает безопасную платформу для данных“, — говорит член правления EES-Ringlus.
„Важно то, что мы можем доверять нашему ИТ-партнеру и не беспокоиться о защите данных. Одно лишь знание, что профессиональная поддержка находится на расстоянии телефонного звонка, вселяет спокойствие и уверенность“, — добавляет она.
Вместо того, чтобы самостоятельно пытаться заниматься этим вопросом, наймите Telia в качестве своего ИТ-партнера. Тогда вы сможете спокойно направить всю свою энергию и внимание на основную работу. Смотрите подробнее: telia.ee/IT.
Предприятие EES-Ringlus, или MTÜ Eesti Elektri- ja Elektronikadrete Ringlus — это организация ответственности производителей, которая создана для выполнения обязательств производителя предприятий, занимающихся производством и продажей электрического и электронного оборудования.