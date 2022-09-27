Знаете ли вы, куда работники вашего предприятия выбрасывают свои старые телефоны?

„Прежде чем выбросить паспорт с истекшим сроком действия или просроченный договор, мы сначала задумываемся. Как правило, документ мы сохраняем, сжигаем или рвем на части. Но мы не слишком задумываемся о том, что электронное устройство тоже содержит корпоративные и личные данные, и поэтому не долго думая, можем выбросить старый телефон в мусор“, — предупреждает член правления организации ответственности производителей EES-Ringlus Кристи Валгма-Антсмяэ.

Защитите свои данные

Электронные устройства содержат самые разные данные. В личном смартфоне работника, помимо его личных данных, вероятно, есть и важные для предприятия данные. После прекращения использования компьютеров и гаджетов работники должны помнить, что в наших собственных интересах обеспечить, чтобы данные на устройствах не оказались в чужих руках.

При замене старого устройства важно выполнить его сброс и удалить с устройства все возможные данные. „Удалять нужно не только данные, хранящиеся в самом устройстве – документы, фотографии и контакты, но и связанные с устройством функции, такие как компьютерные серверы и информация о местоположении (для устройств Apple это функция „Найти мое устройство“)“, — говорит Кристи Валгма-Антсмяэ.

Она также подчеркивает, что если устройство больше не в рабочем состоянии, это еще не значит, что оно бесполезно и его можно выбрасывать в бытовые отходы. Устройство можно пустить в оборот и повторно использовать в качестве материалов, поэтому ни одно электронное устройство не должно оказаться в месте, где не обеспечена его целенаправленная обработка.

Отнесите старое устройство надежному партнеру

По словам Валгма-Антсмяэ, помимо удаления данных стоило бы подумать и о том, куда направить устройство, чтобы с ним обращались бережно. „С надежным партнером вы можете быть уверены, что даже если со старого устройства что-то не было удалено, не произойдет утечки данных, а материалы будут переработаны“, — советует Валгма-Антсмяэ.