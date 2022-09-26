Умер последний советский чемпион Олимпиады-1952

Олимпийский чемпион 1952 года по тяжелой атлетике Рафаэль Чимишкян скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщается на странице Олимпийского комитета Грузии в Facebook, пишет РБК.



„Олимпийский комитет Грузии глубоко сожалеет в связи с кончиной первого грузинского олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, 11-кратного рекордсмена мира, многократного чемпиона Европы и мира, легендарного тяжелоатлета Рафаэля Чимишкяна“, — говорится в заявлении.



В комитете выразили соболезнования родным и близким штангиста, а также всему спортивному сообществу.