26.09.2022, 13:07
Умер последний советский чемпион Олимпиады-1952(1)
ФОТО: Erakogu
Двукратный чемпион мира Чимишкян скончался в возрасте 93 лет.
Олимпийский чемпион 1952 года по тяжелой атлетике Рафаэль Чимишкян скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщается на странице Олимпийского комитета Грузии в Facebook, пишет РБК.
„Олимпийский комитет Грузии глубоко сожалеет в связи с кончиной первого грузинского олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, 11-кратного рекордсмена мира, многократного чемпиона Европы и мира, легендарного тяжелоатлета Рафаэля Чимишкяна“, — говорится в заявлении.
В комитете выразили соболезнования родным и близким штангиста, а также всему спортивному сообществу.
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