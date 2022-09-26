Соболь: в России не хватает дурачков, готовых умирать за дворцы Путина

„Те, кто выходят сейчас на митинги в России, - камикадзе. Эти люди знают точно, что их задержат, доставят в отдел полиции. Минимум дальше будет большой штраф, а максимум - уголовное преследование неизвестно на какой срок: 7, 10, 15 лет. Это отчаянные люди. Большая масса людей просто боится“, - призналась она в подкасте RusDelfi.

Путина не поддерживает большинство россиян, продолжила сторонница Алексея Навального. „22 года людям в России говорили: не вылезайте. Если вы будете вылезать, то вы не поступите в ВУЗ, вас уволят с работы. Если вы будете выходить на митинги - вы будете сидеть в тюрьме, как Алексей Навальный. Люди боятся, люди отучились отстаивать свои права. Это значит, что они поддерживают Путина? Нет“, - считает Соболь.

„Сколько людей записались в добровольцы на войну - единицы. Их не хватает, поэтому Путин объявил мобилизацию. В России не хватает этих дурачков, которые готовы идти умирать за его дворцы“, - прокомментировала она новости о мобилизации.

Говоря о будущем России и изменении системы, Соболь подчеркнула, что нет никакой ментальности особой коррупционера. „Сейчас в России система выстроена сверху донизу. В Эстонии или в другой европейской стране есть разные центры принятия решений. Есть система сдержек и противовесов. В России этого нет, там иерархия и субординация. Все концы, везде, куда ни плюнь, все уходит на самый верх. Если верхушка не бдет воровать и начнет проводить нормальные реформы, то страна перестроится. Население копирует модель поведения, которую видит наверху.

Для понимания. Около 10% всегда живут по правилам, делают все как надо. Я себя причисляю к таким людям. Например, в Москве без взятки практически нереально сдать на права. Я пошла сама и сдала, а мне говорили, что я сумасшедшая.

Есть 10%, которые жульничают. А большинство людей живут как принято и как удобно. Нужно сделать так, чтобы было принято и удобно жить без коррупции“, - резюмировала она.

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