Россияне бегут от мобилизации. Предоставит ли им Эстония статус беженца?

Одно из самых популярных направлений - Грузия. Там автомобильная очередь растянулась на многие километры. Очевидно, что Эстония также могла бы стать пристанищем для мужчин, которые решили укрыться от мобилизации в других странах, но, подобно Латвии, Литве и Польше, Эстония запретила всем гражданам РФ въезд в страну по краткосрочной шенгенской визе с 19 сентября. Кроме того, нельзя использовать Эстонию и в качестве транзитной страны.

RusDelfi обратился в Министерство внутренних дел, чтобы узнать могут ли потенциальные призывники рассчитывать, например, хотя бы на право убежища. Вице-канцлер по политике внутренней безопасности Вейко Коммусаар прежде всего заявил, что считает запрет на въезд для всех граждан РФ, имеющих действующую визу, своевременным и правильным решением. При этом каждый имеет право ходатайствовать о предоставлении международной защиты, и каждое ходатайство будет рассматриваться индивидуально.

„Однако уклонение от мобилизации не является гуманитарным исключением или автоматическим основанием для получения защиты“, - отметил Коммусаар.