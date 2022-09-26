Россияне бегут от мобилизации. Предоставит ли им Эстония статус беженца?(25)
После объявления Путиным частичной мобилизации Россию покинуло 261 тысяча мужчин. Такие данные приводит русскоязычное издание „Новая газета. Европа“, ссылаясь на источник в администрации президента РФ. Отток населения все еще продолжается.
Одно из самых популярных направлений - Грузия. Там автомобильная очередь растянулась на многие километры. Очевидно, что Эстония также могла бы стать пристанищем для мужчин, которые решили укрыться от мобилизации в других странах, но, подобно Латвии, Литве и Польше, Эстония запретила всем гражданам РФ въезд в страну по краткосрочной шенгенской визе с 19 сентября. Кроме того, нельзя использовать Эстонию и в качестве транзитной страны.
RusDelfi обратился в Министерство внутренних дел, чтобы узнать могут ли потенциальные призывники рассчитывать, например, хотя бы на право убежища. Вице-канцлер по политике внутренней безопасности Вейко Коммусаар прежде всего заявил, что считает запрет на въезд для всех граждан РФ, имеющих действующую визу, своевременным и правильным решением. При этом каждый имеет право ходатайствовать о предоставлении международной защиты, и каждое ходатайство будет рассматриваться индивидуально.
„Однако уклонение от мобилизации не является гуманитарным исключением или автоматическим основанием для получения защиты“, - отметил Коммусаар.