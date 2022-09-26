МНЕНИЕ | Российские молчуны - пособники режима Путина

Процесс деградации нынешних кремлевских правителей вступил в заключительную стадию. Когда Шойгу говорит, что в Украине убито 60 тысяч украинских солдат и только 6 тысяч российких и поэтому в России надо объявлять мобилизацию, то это уже за гранью вменяемости. То, что ранее было на языке у обездоленного Медведева, теперь оказалось не только на уме, но и на языке у Путина.