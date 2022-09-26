Мнение
26.09.2022, 11:36

МНЕНИЕ | Российские молчуны - пособники режима Путина

 
Преступления Путина - ответственность россиян
Олег Самородний
публицист
Демонстранты с российскими государственными флагами во время акции «Своих не бросаем» в поддержку референдума, 23 сентября 2022 г.
Демонстранты с российскими государственными флагами во время акции «Своих не бросаем» в поддержку референдума, 23 сентября 2022 г.
ФОТО: Alexander Zemlianichenko | AP

Именно благодаря угрюмому молчанию российских граждан, путинский режим в России совершает ужасные преступления против своего народа и против народов других стран, пишет Олег Самородний, колумнист Delfi.

Процесс деградации нынешних кремлевских правителей вступил в заключительную стадию. Когда Шойгу говорит, что в Украине убито 60 тысяч украинских солдат и только 6 тысяч российких и поэтому в России надо объявлять мобилизацию, то это уже за гранью вменяемости. То, что ранее было на языке у обездоленного Медведева, теперь оказалось не только на уме, но и на языке у Путина.

Казалось, что российские верховные деятели уже ничем не могут удивить. Но Путин превзошел все ожидания. В его заявлении о проведении в России мобилизации – все вранье, от первого до последнего слова. Начиная с названия. Каждый здравомыслящий человек понимает, что речь идет о всеобщей, а не о „частичной“ мобилизации.

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