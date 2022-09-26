В Ижевске произошла стрельба в школе. По неподтвержденным данным, есть погибшие

Baza пишет, что при стрельбе погибли 10 человек, среди которых пятеро детей, один из которых выпрыгнул в окно. Mash сообщает о девяти пострадавших школьниках. МВД сообщает о как минимум шести погибших.

Baza и „112“ сообщают, что стрельбу начал взрослый мужчина в черной одежде. Согласно сообщению МВД, преступник не задержан. „Звезда“ пишет, что он „продолжает отстреливаться“, „112“ утверждает, что „выстрелов не слышно“.

Обстоятельства случившегося пока не ясны. В СМИ опубликована фотография класса с забаррикадированной дверью; при этом в кадре видны ноги лежащего человека.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что прибыл на место происшествия, куда „привлечены все силы и средства“.

Baza пишет, что подозреваемый застрелился.

Елена Ожегова – врач ижевской школы рассказала Телеграм-каналу SHOT, что в здании было слышно как минимум 20 одиночных выстрелов.

Также по данным следственного комитета стало извествно, что жертвами стрельбы в ижевской школе стали 13 человек, среди них семеро школьников. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Расследование будет вести центральный аппарат СК.

Срелявший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, при себе имел два пистолета Макарова и два десятка магазинов с патронами (9х18), на которых было написано красным маркером слово „ненависть“. Большую часть патронов он не использовал. К обоим пистолетам стрелка были привязаны фенечки. На одной вплетены имена „Эрик“ и „Дилан“. На втором надпись – „Колумбайн“.

В Удмуртии между тем объявлен трехдневный траур.