В Ижевске бывший выпускник расстрелял детей и учителей в школе: 13 погибших

По данным следственного комитета РФ стало известно, что жертвами стрельбы стали 13 человек , среди них семеро школьников. По сообщениям телеграм-канал Baza, сначала нападавший выстрелил в охранников, затем начал стрелять по детям. Позже он застрелился в одном из кабинетов школы, а по факту убийства двух и более лиц возбуждено уголовное дело. Расследование будет вести центральный аппарат СК.

Стрелявшим оказался Артём Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска. Выпускник этой школы. Он был одет в черную футболку с нацистской символикой и балаклаву, при себе имел два пистолета Макарова и два десятка магазинов с патронами (9х18) на которых было написано красным маркером слово „ненависть“. Большую часть патронов он не использовал. К обоим пистолетам стрелка были привязаны фенечки. На одной вплетены имена „Эрик“ и „Дилан“. На втором надпись – „Колумбайн“. Артём не стоял на учете в Росгвардии, как владелец оружия. В настоящее время следователи СК проводят обыск по месту его жительства. Казанцев жил в нескольких десятках метров от школы. Мать Артёма сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что с утра видела своего сына, но ни о каких подобных планах он ей не говорил.



Глава Удмуртии заявил, что Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере.