Футбол
26.09.2022, 11:58

Футболистам сборной Германии пообещали €400 тыс. за победу на ЧМ в Катаре

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German players to receive 400,000 euros if they win the World Cup
German players to receive 400,000 euros if they win the World Cup
ФОТО: Jan Woitas | Scanpix

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил призовые для игроков национальной сборной за выступление на чемпионате мира в Катаре.

Немцы попали в группу E с командами Испании, Коста-Рики и Японии.

За победу в группе футболисты сборной Германии получат по €50 тыс., за выход в четвертьфинал — €100 тыс., за полуфинал — €150 тыс., за попадание в тройку — €200 тыс, пишет RBC.


В случае завоевания серебряных медалей призовые составят €250 тыс., а при победе на турнире — €400 тыс.


Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Сборная Германии становилась чемпионом в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.

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