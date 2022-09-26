Футболистам сборной Германии пообещали €400 тыс. за победу на ЧМ в Катаре

Немцы попали в группу E с командами Испании, Коста-Рики и Японии.



За победу в группе футболисты сборной Германии получат по €50 тыс., за выход в четвертьфинал — €100 тыс., за полуфинал — €150 тыс., за попадание в тройку — €200 тыс, пишет RBC.



В случае завоевания серебряных медалей призовые составят €250 тыс., а при победе на турнире — €400 тыс.



Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря.



Сборная Германии становилась чемпионом в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.

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