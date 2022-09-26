В Эстонии продолжают орудовать телефонные мошенники - их способы стали еще хитрее

„Но подгоняли, торопили, это тоже меня насторожило“, — делится Алла. Ничего не добившись, на том конце провода женщине сообщили, что счет автоматически закроется через неделю. На этом разговор закончился.

Алла отмечает, что мошенники вели себя уверенно, всю информацию представляли на одном дыхании, как будто это действительно правда.

По словам сотрудницы, никаких данных предоставлять было не нужно. „Мне обещали только сообщить информацию, а также показать документы о том, что кошелек реально открыт. А потом в процессе разговора сотрудница начинает настоятельно просить установить несколько программ на мой телефон“, — рассказывает женщина. Алла даже скачала первую из предложенных. „Но там кроме адреса даже ничего заполнять не нужно было, — рассказывает женщина. — А доступ к своему экрану, чтобы тебя могли видеть, ты даешь. Оказалось, что эти программы — не для того, чтобы закрыть кошелек. А для удаленного доступа. И тут сразу все стало понятно. Они вроде бы у тебя ничего не спрашивают, но когда ты заходишь в банк, то идет демонстрация экрана и, соответственно, они будут видеть все твои логины, пароли. Им по сути не нужно, чтобы ты конкретно сама нажимала где-то. Ты полазишь, а они молча все это дело перепишут“.

Телефонный звонок раздался однажды днем, на экране высветился шведский номер. „Со мной поговорила милая девушка, представилась сотрудником международной компании по защите баз данных, спросила, занимаюсь ли я криптовалютой. На мой отрицательный ответ сообщила, что произошла утечка данных и именно на мое имя открыт кошелек, там проводятся транзакции. Значит это мошенники пользуются моим данными, нужно кошелек закрыть“, — вспоминает Алла.

Алла из Таллинна чуть не стала очередной жертвой интернет-мошенников. „Те, кто сталкивались с криптовалютой и знают, как выглядит эти кошельки, возможно, вычислят мошенников сразу и выведут на чистую воду гораздо быстрее. Но мне, которой приходилось про крипту только слышать, но никак не пользоваться, распознать обман было достаточно сложно. Потому что красиво поют“, — начинает свой рассказ Алла.

Мошенники заинтересованы в выводе настоящих денег, а не виртуальных

По словам руководителя отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры полиции Вячеслава Миленина, в случае с телефонными звонками – из банка или из полиции – мошенники заинтересованы в выводе настоящих денег, а не виртуальных. В Эстонии не зафиксировано ни одного случая, когда жертва телефонных мошенников лишилась своих накоплений в виде криптовалюты.

„Что же касается так называемых инвестиционных мошенничеств, когда жертва получает доступ к некой платформе, через которую можно инвестировать денежные средства, то да, в этом случае были зафиксированы ситуации, когда реальные деньги переводились в криптовалюту, которая затем инвестировалась через эту платформу куда-либо. В какой-то момент платформа переставала функционировать, и человек лишался своих денежных средств“, — отмечает Вячеслав Миленин.

К примеру, в начале сентября, полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Летом проживающей в Рапламаа женщине звонили три русскоязычных мужчины, которые предложили ей инвестировать в криптовалюту. На телефоне и компьютере женщины установили программное обеспечение и создали несколько аккаунтов на разных сайтах. На эти аккаунты женщина перевела деньги со своих счетов в Swedbank и SEB. Ей обещали вернуть сумму, многократно превышающую то, что она потратила, однако этого до сих пор не сделали. Денежный ущерб составил примерно 35 000 евро.

Что делать, если вас обманули?

В полиции рекомендуют придерживаться некоторых правил, чтобы не стать жертвами мошенников. К примеру, если вам поступил подозрительный звонок, нужно немедленно завершить его. Если вы получили предложение, по которому обещают получение быстрой и большой прибыли, или предлагают на продажу продукт, который трудно достать или который стоит намного дешевле его обычной стоимости, отнестись к этому нужно с осторожностью, напоминают в полиции. Если провайдер неизвестен, просит поспешить или предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то это, как правило, и есть мошенничество. Важно сохранять спокойствие и взять себе время на размышления. Прежде чем совершить финансовую операцию в реальной или виртуальной среде, можно изучить в Интернете, используя поисковый механизм, информацию о другой стороне сделки. Часто там можно найти комментарии и ссылки от людей, которые были обмануты в прошлом. Если есть ссылки на то, что со сделками с другой стороны были проблемы в прошлом, важно остановить сделку и сообщить о действиях лица в полицию и администратору портала. Всегда нужно соблюдать осторожность, если торговец просит перевести деньги на личный счет. Кроме того, можно проверить предысторию предприятия по черному списку Департамента защиты прав потребителей и технического надзора -Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Также в полиции напоминают, что важно не установливать по просьбе незнакомых лиц на свой компьютер программы AnyDesk, TeamViewer и не открывать файлы, присланные неизвестными лицами.

Куда обращаться, если у вас возникли опасения по поводу обмана или мошенничества?

Сообщите о подозрительном звонке:

Вы получите помощь:

первую психологическую помощь можно получить круглосуточно по кризисному телефону помощи жертвам преступлений 116 006 и в онлайн-чате по адресу www.palunabi.ee.

Узнайте о возможности получения бесплатной юридической консультации https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/.

Если Вы стали жертвой преступления, узнайте больше информации https://www.just.ee/et/kuriteoohvri-infoleht.