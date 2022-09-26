Путин правда может применить ядерное оружие? Его хоть что-то может остановить? И что будет, если случится самое страшное? Отвечает эксперт

В США отдать приказ о запуске ядерных ракет может только президент. Но какой-либо неуправляемый президент в одиночку такое решение принять не сможет. Если президент нездоров, вице-президент при поддержке других членов правительства может взять управление на себя. В любом случае президент (или исполняющий обязанности) должен через обмен кодов пройти процесс идентификации своей личности, его приказ должен быть подтвержден министром обороны, далее связываются с председателем Объединенного комитета начальников штабов, который, в свою очередь, отдает приказ Национальному военному командному центру и штабу стратегического командования США на пуск ядерных ракет.

Если же размышлять на тему, может ли один неуравновешенный лидер начать ядерную войну, то осуществить это можно, но сложно.

[При этом] неядерные страны НАТО защищены пятой статьей устава альянса (нападение на одного есть нападение на всех). В остальных случаях можно рассчитывать только на помощь по двусторонним каналам. В частности, есть двусторонние соглашения о взаимной обороне США с Японией и Южной Кореей. Россия в рамках ОДКБ и Союзного государства [с Беларусью] также обеспечивает безопасность соответствующих государств. В остальных случаях ничего не произойдет. Надо оказывать всестороннее дипломатическое давление. Как кажется, не только Запад давит на Путина, но и Индия с Китаем, и другие участники ШОС, как показал саммит в Самарканде.

Но это в отношениях между ядерными державами. А если ядерная держава захочет нанести ядерный удар по неядерному государству, она сможет это сделать. Да, будет международное осуждение, но фактических препятствий нет.

На этой основе выстраивали отношения СССР и США, и сейчас это базис военной безопасности между РФ и США. И даже если стороны не равны в своем ядерном потенциале, угроза ответного ядерного удара сдерживает от агрессии в отношении ядерной страны. Пример — отношения США — КНДР.

Есть доктрина взаимного гарантированного уничтожения. Согласно ей, применение ядерного оружия (ЯО) одной из сторон против другой, имеющей сопоставимое количество ядерных боезарядов, приведет к ответному удару, то есть полному уничтожению как нападающего, так и обороняющегося.

— Я бы сказал, что нет. Теоретически Путин может почти все. Статус ядерной державы открывает простор для военной безнаказанности.

— Есть ли у мира хоть какая-то система сдержек и противовесов на случай, когда ядерное оружие оказывается в руках агрессивно настроенных и не готовых идти на уступки людей? Возможна ли такая система в принципе?

— Такие сценарии могут быть. И они могут быть разными. Как я уже говорил, цепочка от приказа до выполнения может быть длинной. И на уровне командования, и на уровне офицеров, осуществляющих практический пуск. Хотел бы рассказать следующую историю. Во время Карибского кризиса 1962 года советская подлодка Б-59 подверглась бомбардировке противолодочных самолетов США. Подлодка, не имеющая оперативной связи с высшим военным командованием, имела право на самостоятельное решение о ядерном ударе. Но для этого необходимо было согласие капитана и еще двух офицеров. Подвергнувшись бомбардировке, капитан подумал, что началась ядерная война, и с согласия своего зама хотел отдать приказ открыть огонь. Но третий старший офицер наложил вето.

Что касается нестратегического (тактического) ЯО, то там цепочка еще больше. Тактического боезаряда нет в войсках. Его надо забрать со склада централизованного хранения, транспортировать, подготовить носители, загрузить, провести инструктаж военных. Это длинная цепочка, и на каждом этапе могут быть сомнения, действительно ли мы этого хотим. [Кроме того] все это отслеживается. Разведка США и НАТО быстро это обнаружит.

Цепочка достаточно длинная, так что защита от дурака вроде бы есть. С другой стороны, если, например, президент и Минобороны недоступны, с ними нет связи, начальник Генштаба вполне может самостоятельно принять решение о ядерном пуске.

Далее сигнал поступает в специальную службу Генштаба, которая, в свою очередь, передает приказ конкретному командованию, в чьем расположении находятся ядерные силы. Далее — от командования к конкретному офицеру, ответственному за фактический пуск. Кроме этого, стоит отметить, что президента всегда сопровождает группа офицеров Генштаба, ответственных за „ядерный чемоданчик“.

В России президент должен передать кодовый сигнал на разблокировку ЯО и тем самым разрешить его применение. Этот сигнал передается через портативную систему управления „ядерный чемоданчик“. Такие же устройства есть у министра обороны и начальника Генштаба. Фактическая возможность ядерного удара осуществима, если разрешение поступает со всех трех устройств.

Во времена Трампа этот вопрос был актуален. Тогда глава стратегического командования говорил, что не будет выполнять приказ, если посчитает его незаконным. В случае первого ядерного удара (то есть если США ударят первыми, — прим. „Медузы“) его законность будет определяться необходимостью с точки зрения того, объявил или нет конгресс США войну какому-либо государству.

Есть масса других проблемных вопросов, мешающих возможному будущему соглашению в сфере контроля над вооружениями. В целом контроль над вооружениями в большом кризисе. Кроме СНВ-3, столь же важных действующих соглашений в сфере контроля над вооружениями уже не осталось. Это все требует большого переговорного процесса, который намечался в 2021 году, но был остановлен войной на Украине.

Однако стороны слишком далеки в своих стартовых позициях. США хотели бы включить в переговоры весь арсенал ЯО. Россия не готова разговаривать о своих нестратегических (тактических) ядерных вооружениях, пока США не вывезут на национальную территорию свое ЯО из Европы. ЯО США в Европе дает НАТО ядерный статус, а отказываться от него, тем более в условиях агрессивной внешней политики Москвы, она тоже не хотела и не захочет.

Договор сроком на 10 лет с возможностью продления на пять лет вступил в силу в 2011 году. В феврале 2021-го он был продлен до 2026-го. США хотели бы заключить новый договор. Даже в нынешних условиях США посылают сигналы о том, что хотели бы возобновить переговоры по стратегическим вооружениям.

— В целом любое соглашение о контроле над вооружениями можно рассматривать как благо. Если, конечно, оно соблюдается всеми сторонами. Например, СНВ-3 дал возможность сократить количество боезарядов с примерно 2500 у каждой из сторон до 1550 единиц. Чуть меньший эффект был связан с сокращением развернутых носителей ЯО с 882 до 686 единиц у США (на настоящее время). У России количество практически не изменилось — так как она проводит модернизацию вооружений и взамен устаревших вводит новые носители. По последним данным, у нее 526 развернутых носителей, хотя договор допускает до 700 единиц.

— США и СССР (а потом и РФ) заключали ряд договоров об ограничении стратегических и наступательных вооружений и так далее. Насколько они оказались эффективны, если смотреть из той точки, в которой мы находимся сейчас?

Так что решение о ядерном ударе — это все же решение людей. Хочется верить, что рациональность будет побеждать эмоции.

Контекст Украины еще долго будет влиять на возможность договоренностей. Любые соглашения с Москвой, даже их возможность, будут сейчас иметь противодействие среди части политического и военного истеблишмента США. Добиться даже возможности сесть за стол переговоров будет сложно. Доверия между сторонами не было и до войны, нет его и сейчас. Подобное может продолжаться сколь угодно долго.

— Владимир Путин угрожает ЯО уже в довольно обыденном режиме. Такие ситуации были в новейшей истории? Как из них выходили?

— Даже во времена холодной войны не было такой риторики, направленной на возможное использование ЯО. Тогда все понимали, что ЯО есть и может быть использовано. Было серьезное понимание, что ядерный удар одной стороны приведет к ответному ядерному удару, а это приведет к взаимному уничтожению. И никто лишний раз не напоминал об этом.

Ядерная риторика Путина давно шокирует и западные, и восточные государства. Но ничего поделать с ней нельзя. Наверное, это от отчаяния, что мир и отношения России с этим миром развиваются не так, как он хочет. Это где-то разочаровывает зарубежных руководителей или шокирует, но уже воспринимается как ужасное естество Путина. Ничего нового.

— Что будет, если Путин все-таки ударит — например, по Киеву? Как будут реагировать другие страны? Если Россия применит ЯО, даже точечно, это обязательно влечет за собой ядерный ответ других стран? Или возможны другие сценарии? А кто будет бить по России — только США или все страны с ЯО?

— Если до этого момента Киев и правительственные объекты не подвергались существенному ракетному обстрелу, то странно ожидать уничтожения Киева ЯО. [На мой взгляд] если удар по Киеву и будет, то пока высокоточным [неядерным] вооружением.

Ни США, ни НАТО не хотят прямого военного столкновения с Россией и надеются, что ЯО не будет применено. Но [в случае удара] военная реакция будет. Общественность в западных странах ожидает, что применение ЯО не может остаться безнаказанным. Будут требования наказать Россию.