На АЭС в Финляндии во время тестовой эксплуатации произошел сбой

По данным оператора скандинавского рынка электроэнергии Nordpool, мощность реактора упала до нуля незадолго до 21:00 в субботу вечером.

В компании Teollisuuden Voima сказали, что речь идет о неисправности турбины. Турбины являются ключевым элементом производства электроэнергии на АЭС. Без них тепло, вырабатываемое топливными стержнями, не может быть преобразовано в электроэнергию.

В августе, через день после начала пробного запуска, на станции также произошел отказ турбины.

В субботу перед новой неисправностью мощность электростанции была увеличена до 90%.

Планируется, что испытания реактора на полную мощность стартуют в начале октября. „Олкилуото-3“ должна начать регулярную выработку электричества в декабре.