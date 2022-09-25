ВИДЕО | Спасибо вам, добрые жители Эстонии: с вашей помощью эти украинские животные получили еще один шанс

В начале марта, когда российские войска вторглись в Украину, в зоозащитную организацию „Невидимые животные“ поступила душераздирающая просьба о помощи от защитников животных Украины.

Люди в Украине были вынуждены покинуть свои дома, и многие не смогли взять с собой домашних животных. Когда беженцы уезжали, они надеялись, что вскоре смогут вернуться домой, но это оказалось невозможным. Из-за войны улицы полны бездомных, голодающих животных, прячущихся от бомб.

Многие работники приютов и волонтеры также покинули страну в целях собственной безопасности. Те, кто остался, столкнулись с трудными проблемами – в приютах не хватало места, еды и других ресурсов для ухода за всеми нуждающимися.

„Невидимые животные“ сразу же приступили к организации спасения животных и сбору пожертвований. Обращение распространилось быстро, помощников было много, и за один вечер был собран целый автобус с едой и всем необходимым, что нужно отважным украинским волонтерам для спасения животных.

Организация „Невидимые животные“ доставила пожертвования в Украину и забрала оттуда с собой в Эстонию 15 бездомных животных. Собаки Скуби, Блэки, Ленек, Гуфи, Ити, Саара, Рекс, Мила, Маляр, Влод, Сейби и крошечные щенки Тофик и Лола получили новый шанс на жизнь. Вместе с собаками убежал от войны смелый и упрямый кот Ронни.

На сегодняшний день все животные нашли хорошие дома и своих хозяев в Эстонии. Этот проект объединил в непростое время много хороших людей, которые внесли свой незаменимый вклад в спасение животных.

Спасибо всем помощникам, жертвователям и сочувствующим, которые нашли место в своем сердце в тяжелое время, чтобы позаботиться о судьбе животных, а не только людей.



Сотни людей и компаний протянули руку помощи, в том числе волонтеры-собачники и приемные семьи, ветеринары, зоомагазины, дрессировщики собак, приюты, юристы, фотографы, проводники, водители-добровольцы, которые совершили дальний путь и, конечно же, люди, которые спасли животных, которые наконец обрели свои настоящие семьи. Вы дали этим невинным и беспомощным животным новый шанс на жизнь.