В Дагестане начались протесты против мобилизации: силовики стреляют в воздух

В населенных пунктах Республики Дагестан (Северо-Кавказский федеральный округ РФ) начались протесты против частичной мобилизации. Об этом сообщают местные СМИ.

Заранее анонсированные акции проходят во многих населенных пунктах. Масштабный митинг анонсирован в столице республики Махачкале. Сбор на акцию был назначен с 15 до 16 часов, протестующие координируют свои действия через Telegram.

Активисты намерены выйти на акции небольшими группами в разных районах, а после объединиться и заполнить центральные улицы города, скандируя „Нет войне, нет мобилизации“.

„Нас спрашивают, почему бы не собраться в одном месте всем? Отвечаю: сейчас нам важно научить людей совместно и организованно выходить, и на этом этапе важна безопасность. При такой стратегии у м**аров не хватит людских ресурсов нам противостоять“, – объясняют организаторы.

Также организаторы заявляют о намерении продолжать протест и ночью, потому участников акций заранее просили подготовить еду, зарядить повербанки и идти на акцию в удобной одежде.

В сети появляются фото и видео из небольших населенных пунктов, как село Эндирей (30 километров от админграцы с Чечней), где также устраивают митинги против мобилизации.

Силовики разгоняют протестующих в Эндирей выстрелами в воздух.