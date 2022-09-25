В понедельник стоимость электричества в Эстонии будет выгодно отличаться от других стран Балтии

Дешевле всего в течение дня электричество будет между тремя и четырьмя часами ночи, когда цена за мегаватт-час упадет до 53,77 евро. Ниже 100 евро цена ожидается с двух часов ночи до шести часов утра.

Самая высокая цена будет с 9:00 до 10:00, когда она поднимается до 329,99 евро за мегаватт-час. Более 300 евро электричество будет стоить также с 8:00 до 9:00.

В Финляндии среднесуточная стоимость электричества в понедельник достигнет того же уровня, что и в Эстонии, то есть 188,54 евро за мегаватт-час. В Латвии цена вырастет примерно на 70 евро до 347,42 евро, а в Литве - почти на 80 евро до 356,04 евро за мегаватт-час.

На прошлой неделе средняя за неделю цена в ценовой зоне Эстонии составляла 225,60 евро за мегаватт-час. Неделей ранее электричество стоило 141,71 евро.