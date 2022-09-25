Давид Всевиов о российском авторитаризме: он дошел до стадии агонии, он рушится

На вопрос ведущего, предвидел ли Всевиов, изучающий авторитаризм, полномасштабную войну в Украине, историк ответил, что авторитарные лидеры до сих пор мыслят в одних и тех же рамках и приходят к одному и тому же.

„Очень часто для авторитарных правителей решением или идеей, которая дает им крылья, является территория“, — сказал Всевиов. „Они живут понятиями, общими для них всех, но не имеющими связи с сегодняшним днем. Это уже вчерашний мир“.

Время такой системы истекает, считает Всевиов. „Шаги, предпринятые этой авторитарной властью - мобилизация, сами референдумы — все это признаки того, что эта фаза — агония, это конец. Это может длиться годами“, - сказал он.

В программе также обсуждалась расхожая в Эстонии и других странах поговорка о том, что русскому народу нужен жесткий царь. Всевиов возражал против этой части. „Это свойственно нам, не русским, а нам как людям. Ну почему мы отдаем свой голос на выборах той власти, которая условно обещает нам бананы? Потому что мы верим, мы хотим двигаться следом“, — считает Всевиов.

„Мы биологически стадные животные, мы надеемся, что кто-то знает, куда нужно идти этому стаду, и сделает нас всех счастливыми“, — добавил он.



